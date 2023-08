Claudio Pizarro reveló que se reunió con Juan Reynoso en Europa: “Conversamos del fútbol peruano”

Claudi Pizarro contó qué conversó con Juan Reynoso en Alemania. Video: Movistar Deportes

Claudio Pizarro, el más exitoso en la historia del fútbol peruano, ahora retirado y desempeñándose como embajador de Bayern Munich, se refirió al técnico de la selección, Juan Reynoso, quien fue su capitán en la ‘bicolor’. Asimismo, el popular ‘Bombardero de los Andes’ reveló que recientemente se reunió con el ‘Cabezón’ en Europa.

El exdelantero comenzó hablando cómo era el DT de la ‘blanquirroja’ como líder. “Me acuerdo perfectamente que cuando llego a la selección fue una de las personas que se me acercó, me dijo ‘bienevenido a la selección, cualquier cosa que necesites yo estoy ahí para apoyarte’. Obviamente él tenía mayor relación con los jugadores de su edad, pero me dio bola. Eso es una de las cosas importantes cuando eres capitán, hacer sentir a los jugadores que estamos en el mismo grupo y queremos el mismo objetivo”.

Minutos después, ‘Pizza’, en la entrevista exclusiva para el programa Al Ángulo transmitido por la señal de Movistar de Deportes, opinó de la faceta como entrenador de Máximo e incluso detalló qué modificó en sus 16 años de carrera, pese a que nunca fue su ‘pupilo’.

“Lo tuve como capitán a Juan, no mucho tiempo, pero lo tuve. Un jugador muy profesional. Después empieza su carrera como técnico, no tuve la oportunidad de trabajar con él, pero he escuchado de muchas personas que al principio era un entrenador un poco complicado porque era muy metódico y duro en algunas ocasiones. Eso pasa mucho, lo he visto, cuando van adquiriendo experiencia, van tomando otros puntos de vista y viendo otras cosas que son más importantes. Hay que ser más psicólogo, tener contacto con el jugador y son cosas que he escuchado que él ha aprendido en esta carrera”, expresó.

Juan Reynoso dirigió ocho partidos en la selección peruana. Todos fueron amistosos. (Getty Images)

Su reunión con Reynoso

A inicios de este año, el estratega de la selección peruana fue al ‘Viejo Continente’ para realizar una gira, en la cual no solo aprovechó para conversar con los futbolistas nacionales, sino también para juntarse con referentes peruanos, como es el caso de Claudio Pizarro.

“Hace poco he estado con él, fue para Europa, para un partido de Champions League, Bayern Munich vs Manchester City, me junté con él, fuimos a cenar, conversar un poco de fútbol y la pasamos bien”, fue lo primero que dijo el exfutbolista de Werder Bremen sobre el encuentro con Juan Reynoso.

Luego, el embajador de Bayern Munich profundizó sobre la reunión con su compatriota, incluso hasta de que hablaron. “Sabía que estaba yendo a ver algunos partidos, me informaron que había la posibilidad de que quería venir, hicimos las conexiones, se consiguieron las entradas, como sabía que iba a estar ahí, nos fuimos a comer. Estuvo su comando técnico, conversamos un poco de fútbol, de los jugadores que habían, del fútbol peruano en general, nos reímos y la pasamos bien“.

Claudio Pizarro contó que tuvo una reunión con Juan Reynoso y su comando técnico. Video: Movistar Deportes

Pizarro y su deseo de jugar en la selección peruana en la actualidad

Claudio Pizarro vistió la ‘blanquirroja’ tiempo atrás, es más, llevó la cinta de capitán. En total disputó 85 partidos y anotó 20 tantos. Sus números como goleador hicieron que los hinchas lo criticaran duramente. Hoy, tres años desde su retiro, confesó que le gustaría jugar en el ‘equipo de todos’ en este momento y explicó por qué.

“Sí, me encantaría por el orden y la forma de trabajar. En esa época para mí era un poco frustrante, venía de un fútbol totalmente organizado, donde todo tenía regla y todo el mundo sabía qué hacer y cómo moverse porque todo tenía un orden. Aquí cuando llegaba y trataba de hacer o cambiar cosas era muy complicado porque todo tenía un procedimiento y la historia de que eso no se hacía así”, apuntó.