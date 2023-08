Alineaciones de Alianza Lima vs UTC HOY: posibles titulares para fecha 7 del Torneo Clausura de Liga 1

Alianza Lima enfrentará a UTC en la séptima fecha del Torneo Clausura

Alianza Lima aún mantiene sus esperanzas de ganar el Torneo Clausura y asegurar el anhelado tricampeonato. Por eso, hoy sábado 5 de agosto por la noche, el equipo ‘íntimo’ tiene la obligación de quedarse con los tres puntos en el Estadio Alejandro Villanueva cuando reciba a UTC en un partido válido por la séptima jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2023.

Tras un arranque irregular en la segunda parte de la temporada, el cuadro ‘blanquiazul’ busca redimirse cuanto antes para no alejarse más de la punta de la tabla. Hoy por hoy, se ubica en el noveno lugar del Clausura con nueve puntos, cinco menos que el líder Melgar. La diferencia no es muy amplia, pero de seguir tropezando, a los de La Victoria no les quedará de otra que conformarse con su título en el Apertura y esperar los playoffs nacionales.

Entonces, ya sin Guillermo Salas en el banquillo y con el uruguayo Mauricio Larriera confirmado como relevo de ‘Chicho’, Alianza Lima hará su mayor esfuerzo para sumar de a tres puntos en casa. Nixon Perea será el encargado, por última vez, de escoger la formación ‘íntima’ para el próximo encuentro, su final al mando del primer equipo.

Perea es totalmente consciente de la situación actual del equipo ‘blanquiazul’, por lo que utilizará sus mejores armas para el cotejo de este fin de semana, ante un rival que todavía no sabe lo que es ganar en el Clausura, pero que igualmente les podría complicar.

¿Cómo formaría Alianza Lima vs UTC?

Tras el empate 1-1 ante César Vallejo en Trujillo en la última fecha, Nixon no haría muchos cambios en su once titular. De hecho, el entrenador aliancista utilizaría la misma fórmula para enfrentar al UTC con el sistema de juego de 3-4-2-1, que utilizó frente a los ‘poetas’. Las únicas variantes serían de hombre por hombre.

Alianza Lima busca quedarse con los tres puntos en el Matute (Alianza Lima)

En ese contexto, Ángelo Campos seguirá siendo el guardián de la portería, mientras que la defensa se mantendría en una línea de tres conformada por Santiago García, Pablo Míguez y Carlos Zambrano indiscutiblemente. Como carrileros emergerían Ricardo Lagos por la izquierda y Bryan Reyna por la derecha en lugar de Jairo Concha, que no terminó el último entrenamiento por un resfrío leve. Otra opción que maneja es que Reyna juegue con el perfil zurdo en vez de ‘Richi’ y, por tanto, le de lugar a Aldair Rodríguez en el otro carril.

Como contenciones en el medio, se mantienen firmes Josepmir Ballón y Jesús Castillo. Un poco más arriba, se pararían Christian Cueva y Gabriel Costa. Ambos buscarán asociarse con el punta Pablo Sabbag, quien en esta ocasión arrancaría de titular en vez de Hernán Barcos. Su gol anotado ante Vallejo lo pone como candidato para ir desde el inicio ante UTC.

Por su parte, el elenco cajamarquino, que viene de empatar 1-1 frente a Unión Comercio, se pararía de la siguiente forma: Patrick Zubczuk en el arco; Pedro Requena, John Fajardo, Juan Randazzo y Luis Trujillo en la defensa; Carlos Diez y Jean Pierre Fuentes en la contención del mediocampo; Relly Fernández, Joel Sánchez y Gaspar Gentile un poco más adelantados; y Facundo Peraza como nueve.

UTC se prepara para enfrentar a Alianza Lima (UTC)

¿Cuándo será el debut de Mauricio Larriera en el banquillo?

Mauricio Larriera no podrá hacerse cargo del equipo este sábado ante UTC, puesto que llegará al Perú por la mañana. Eso sí, la intención del entrenador uruguayo es poder observar el encuentro desde el palco de Matute para tener sus primeras impresiones sobre el plantel que pronto tendrá en sus manos.

Después, en la semana siguiente, el ex DT de Peñarol se pondrá a disposición de sus nuevos pupilos en los entrenamientos y hará todos los preparativos para el cotejo de la fecha siguiente contra Cusco FC en condición de visitante, donde tiene previsto hacer su debut oficial en el banquillo ‘íntimo’.