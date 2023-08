Alexandra Méndez reveló que Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, le escribió por Instagram

Alexandra Méndez, 'La Chama', aseguró que el esposo de Maju Mantilla le escribió por Instagram. Video TikTok @riclatorrez

Las imágenes difundidas por el programa de ‘Magaly TV. La Firme’, donde se aprecia a la actual pareja de Maju Mantilla ingresando a las instalaciones del hotel Westin acompañado de una jovencita identificada como Mariana de la Vega, siguen remeciendo al mundo de la farándula.

El esposo de la ex reina de belleza se ha pronunciado recientemente para desmentir una presunta infelicidad. Aseguró ante las cámaras de ‘Amor y Fuego’ que la joven es la ex de un amigo y que no tiene absolutamente nada con ella.

Asimismo, se manifestó recientemente, mediante su Instagram, afirmando que las imágenes difundidas en televisión nacional están fuera de contexto. También ha expresado que es la última vez que hablará sobre el tema y protegerá a su familia de la exposición mediática.

Por su parte, la deportista Mariana de la Vega también hizo una publicación en Instagram, en la que se lee una reflexión de Italo Calvino con el texto “El mediocre no tiene voz, es un eco”.

Toda esta polémica ha propiciado una serie de comentarios y mensajes por parte de los cibernautas y sigue dando de qué hablar. Esta vez la protagonista de la noticia es Alexandra Méndez, conocida como ‘La chama’, quien ha encendido las redes tras revelar que Gustavo Salcedo le escribió un mensaje privado vía Instagram.

La Chamba mostró pruebas de que el esposo de Maju Mantilla le escribió. Foto: Instagram Alexandra Méndez

A través de la red social Méndez publicó una historia con una captura de pantalla de su chat personal, donde se aprecia un saludo por parte del Gustavo Salcedo.

La imagen fue adjuntada a modo de respuesta a una pregunta que alguien hizo mediante la caja de preguntas de la popular red: “¿A ti también te escribió el esposo de Maju Mantilla?”.

La joven contestó a la interrogante no solo con la captura sino también con una escueta frase: “Ni le respondí”, hecho que se pone en evidencia ya que el saludo se habría quedado solo como una solicitud de mensaje.

Esta revelación podría abrir un nuevo capítulo en esta historia que hasta ahora no ha quedado del todo clara ya que la conductora de ‘Arriba mi gente’ no ha hecho comentario alguno sobre lo ocurrido.

Famosos se han pronunciado por el ‘ampay’

Magaly Medina respondió a Tatiana Astengo sobre presunta "cortina de humo" que habría hecho con 'ampay' del esposo de Maju Mantilla.

Algunos personajes de la farándula local no han sido indiferentes a la polémica que se ha generado por las imágenes de ‘Magaly TV. La Firme’. La actriz Tatiana Astengo manifestó que era extraño que las imágenes se mostraran dos semanas después de la fecha de grabación. Así, dejó entrever que la ‘urraca’ estaría tratando de distraer la atención de los televidentes de temas políticas relevantes. “Ese ‘ampay’ estaba guardadito hace rato para lanzarlo justo cuando se necesita”, aseguró.

Magaly Medina aclaró que el retraso en la emisión de ese ‘ampay’ responde a que se encontraban recabando más pruebas al respecto.

Otro personaje que también dio su opinión fue la actriz Ebelin Ortiz, quien cuestionó que se exponga la vida personal de las personas de ese modo y recriminó a los televidentes por seguir consumiendo ‘ese tipo de programas’.

Maju y su esposo abandonan Lima

Ayer se conoció que la ex Miss Mundo y su esposo, acompañados de sus hijos, han abandonado la capital rumbo a tomar unas vacaciones que les permitan despejarse del complicado panorama que vienen afrontando desde que se difundieron las imágenes del programa Magaly TV, La Firme. Así lo confirmó Gustavo Salcedo, quien fue abordado por las cámaras de ‘Amor y Fuego’.

“Junto a mi esposa no estamos yendo a disfrutar del fin de semana”, precisó mientras la conductora se encontraba en el auto en el instante de la entrevista.