Partidos de hoy, viernes 4 de agosto: horarios, canales tv y resultados en vivo

Hoy, viernes 4 de agosto, se llevará a cabo partidos por la Liga 1, Leagues Cup y Supercopa de Países Bajos. (Getty Images, Liga de Fútbol Profesional y Portalnd Timbers)

El día habrá bastante fútbol. Hoy, viernes 4 de agosto, se llevará a cabo varios partidos de las distintas ligas alrededor del mundo. En Perú, se dará inicio a la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1. Además, se cerrará una jornada más de la Liga 2 y un jugador peruano tendrá participación en la Leagues Cup.

El partido inaugural de la séptima jornada del campeonato peruano será el Unión Comercio vs Cusco FC. Los dos equipos están con la necesidad de sumar tres puntos. Los dirigidos por el entrenador Pablo Peirano han tenido un comienzo irregular en el segundo torneo del año. Solo han conseguido dos triunfos en seis encuentros.

El ‘poderoso de Alto Mayo’ también la pasa mal en la competición. Los pupilos del estratega Marcelo Vivas han sumado un punto y ocupan la última posición. Esa unidad la lograron tras empatar 1-1 ante UTC de Cajamarca en la anterior jornada. Los goles fueron de Marlon de Jesús (9′) para la visita, mientras que Facundo Peraza (35′) anotó para el ‘gavilán del norte’.

Josué Estrada celebrando su gol a Sporting Cristal junto a Jhonny Vidales. (Cusco FC)

En la Leagues Cup, tendrá la participación de un futbolista peruano. Se trata del zaguero Miguel Araujo que esperará ingresar al terreno de juego en el duelo entre Portland Timbers y Monterrey. El duelo será en el Providence Park que está ubicado en Portland, Oregón, Estados Unidos.

El central de 28 de años ya debutó con ‘the timbers’ en la derrota por 2-1 ante Tigres UNAL por la última fecha de la fase de grupos del torneo. El seleccionado nacional ingresó a falta de dos minutos para el final en lugar de Dairon Asprilla. Anteriormente, estuvo en la banca de suplentes en los juegos ante Columbus Crew por la Major League Soccer y ante San José Earthquakes por el torneo internacional.

Marcos López jugará la Supercopa de Países Bajos con Feyenoord y su rival será PSV Eindhoven. El equipo del defensor peruano ganó la liga, mientras que los ‘granjeros’ se quedaron con la Copa de Países Bajos al vencer en la final a Ajax por penales.

Marcos López y sus compañeros del Feyenoord celebraron en su estadio la obtención del títutlo de la Eredivisie.

Partidos de Liga 1

- Unión Comercio 2-1 Cusco FC (Finalizado)

Partidos de Liga 2

- Carlos Stein 3-3 Unión Huaral (Finalizado)

Partido por la Supercopa de Países Bajos

- Feyenoord 0-1 PSV (Finalizado)

Partidos de la Leagues Cup

- Chicago Fire vs América (19:00 horas / Toyota Park / MLS Pass on Apple TV)

- Columbus Crew vs Minnesota (19:00 horas / Lower.com Field / MLS Pass on Apple TV)

- Cincinnati vs Nashville (19:00 horas / TQL Stadium / MLS Pass on Apple TV)

- León vs Real Salt Lake (20:00 horas / America First Field / MLS Pass on Apple TV)

- Monterrey vs Portland Timbers (21:00 horas / Providence Park / MLS Pass on Apple TV)

- Tigres UNAL vs Vancouver Whitecaps (21:30 horas / estadio BC Place / MLS Pass on Apple TV)

Partidos de fútbol boliviano

- Universitario de Vinto 1-1 Libertad Gran Mamoré (Finalizado)

- Bolívar vs Blooming (18:00 horas / estadio Hernando Siles / DIRECTV Sports Argentina y Tigo Sports Bolivia)

Partidos de fútbol colombiano

- Atlético Huila vs Alianza Petrolera (18:15 horas / estadio Guillermo Plazas Alcid / Win Sports, Win Sports Online y Win Sports+)

- Águilas doradas vs Once Caldas (20:30 horas / estadio Alberto Grisales / Win Sports, Win Sports Online y Win Sports+)

Partidos de fútbol ecuatoriano

- Libertad vs Emelec (19:00 horas / estadio Federativo “Reina de El Cisne” / Star +, GOLTV y futbotv)

Partidos de fútbol paraguayo

- Libertad vs General Caballero JLM (18:00 horas / estadio Tigo La Huerta / Tigo Sports Paraguay)

Partidos de fútbol venezolano

- Zamora vs Deportivo Táchira (18:00 horas / estadio Agustín Tovar / GolTV Latinoamerica)