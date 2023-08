Inti Raymi: ¿qué hay detrás de las medidas anunciadas por autoridades cusqueñas si la representación se hacía en Lima?

Existe un marco legal que respalda el anuncio radical del alcalde provincial del Cusco, Luis Pantoja. (Andina/Municipalidad de Lima)

El Circuito Mágico del Agua del Parque de la Reserva iba a ser el escenario de la representación del Inti Raymi, antigua celebración religiosa de los incas dedicada al dios del Sol (Inti). La actividad, programada para llevarse a cabo el 6 de agosto, fue cancelada por la Municipalidad de Lima luego de que el alcalde provincial del Cusco, Luis Pantoja Calvo, anunciara que se tomarían acciones legales contra la comuna capitalina.

El anuncio de acciones legales contra la comuna limeña surgió porque Rafael López Aliaga no solicitó la autorización de la Municipalidad Provincial del Cusco la autorización para impulsar la actividad cultural, la cual es organizada cada año por la Municipalidad Provincial a través de la Empresa Municipal de Festejos y Promoción Turística del Cusco (Emufec).

Precisamente, la Emufec envió cartas notariales al organizador del “Inti Raymi, la Fiesta del Sol en Lima”, con el objetivo de informarle que el evento solo podía ser realizado con la venia de las autoridades de la región cusqueña. Los documentos fueron enviados desde el 25 de julio, fecha en la que se anunciaba el evento en el Circuito Mágico del Agua.

Por su parte, el alcalde provincial del Cusco, Luis Pantoja Calvo, se mostró en desacuerdo con la actividad programada en un lugar muy concurrido de Lima. “El Inti Raymi no es patrimonio de cualquier persona, es patrimonio de la ciudad imperial de los incas. Por lo tanto, rechazamos y no autorizamos ningún acto que no posea autorización. Tomaremos algunas acciones legales porque estarían usurpando. Eso le corresponde a la municipalidad, a Emufec. Vamos a proceder con la denuncia correspondiente”, declaró a RPP.

“No cuenta con la autorización de la Municipalidad del Cusco, de la Emufec; no se puede atrever cualquier persona a llevar la fiesta del Cusco, la fiesta del Tayta Inti, a cualquier sitio, sin conocimiento de la municipalidad, que es el ente responsable”, afirmó el burgomaestre cusqueño.

Ahora bien, respecto a las medidas legales anunciadas por las autoridades cusqueñas si la representación se hacía en la capital, es pertinente dar a conocer el marco legal que respalda el anuncio radical del alcalde.

De acuerdo con la Ley que reconoce al Inti Raymi como Patrimonio Cultural de la Nación o Ley N° 27431, el Inti Raymi ―que se celebra anualmente el 24 de junio en Cusco― se constituye como “Patrimonio Cultural de la Nación y Acto Oficial y Principal Ceremonia Ritual de la Identidad Nacional”. Cabe precisar que esta ley fue promulgada el 2001.

En el artículo 2 de la misma ley, reconoce a la Municipalidad Provincial del Cusco como “titular de los Derechos de Autor de la versión contemporánea del Inti Raymi”. En otro apartado de la norma se lee que “queda encargada de resguardar su autenticidad y autorizar la escenificación en cualquier lugar”.

Pese a los preparativos realizados y las entradas vendidas, el evento cultural en el Parque de la Reserva no se realizará.

El medio de comunicación citado también dio a conocer que el presidente de Emufec, Rosendo Baca, informó de lo sucedido a la Fiscalía de Prevención del Delito para que no permita la actividad cultural en una locación limeña. En el caso hipotético de que la municipalidad haya solicitado permiso para llevar a cabo la representación del Inti Raymi, las autoridades cusqueñas hubieran evaluado el pedido. Así lo indicó Baca.

La Municipalidad de Lima decidió cancelar el evento cultural debido a las amenazas del alcalde provincial del Cusco, Luis Pantoja Calvo. “Para conocimiento público, en vista del pronunciamiento de la Municipalidad del Cusco, el Circuito Mágico del Agua del Parque de la Reserva comunica a todos los visitantes que el evento denominado ‘Inti Raymi La Fiesta del Sol en Lima’ ha sido cancelado en coordinación con la productora encargada del evento”, se lee en un comunicado difundido la tarde del jueves 3 de agosto.