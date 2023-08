Gustavo Salcedo aclara cuál es la relación que tiene con Mariana de la Vega, mujer con quien protagonizó ampay

Gustavo Salcedo desmiente infidelidad a Maju Mantilla luego de ampay de Magaly Medina | Willax TV / Amor y Fuego

Gustavo Salcedo rompió su silencio. El esposo de la conductora Maju Mantilla declaró para el programa ‘Amor y Fuego’ acerca del ampay que protagonizó junto a Mariana de la Vega. Ambos fueron vistos ingresando al hotel Westin en San Isidro y permanecieron por dos horas en su interior, mientras la exreina de belleza se encontraba conduciendo ‘Arriba Mi Gente’.

El empresario fue interceptado por un reportero del programa de Willax TV y respondió de una forma muy educada y ecuánime. Aclaró que Mariana de la Vega es una amiga que lo acompaña a entrenar hace cinco años y escogieron el gimnasio del hotel Westin porque practican deporte muy a menudo en ese lugar.

“Mariana es una amiga que no tiene nada que ver en esta historia y fuimos hacer deporte en ese gimnasio donde hay cámaras y hay evidencias de ello. La verdad que ponen las cosas en un lugar equivocado”, expresó.

Además, comentó que Maju Mantilla conoce a Mariana porque es una amiga de la familia y que debido a la cercanía que tienen, asistió a su matrimonio que se realizó en la catedral de Trujillo en el 2012.

“Si quisiera hacer algo escondidas, no me voy al Westin, donde hay todo tipo de cámaras y seguridad. No hay nada que ocultar y lo temas de familia se resuelven en familia”, explicó.

Mariana de la Vega rompió su silencio ante ampay con Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla

Inclusive comentó que la exreina de belleza tenía conocimiento de que ellos entrenaban en el gimnasio de dicho hotel y sabía perfectamente que el día que fueron captados juntos estaban realizando sus rutinas de ejercicios.

Descartó cualquier relación con Mariana porque ella ha sido pareja por varios años de un gran amigo suyo. “Es la ex de un amigo mío, no hay absolutamente nada con esa chica”, sentenció.

El esposo de Maju Mantilla fue enfático también en manifestar que “no hay absolutamente nada con esa chica” y que su relación es únicamente deportivo, ya que ha sido expareja de su amigo y ha estado presente en su matrimonio.

Mariana de la Vega ha puesto en privado sus redes sociales para evitar la ola de críticas. ATV / Magaly TV La Firme

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo se fueron de viaje

Maju Matilla y su esposo Gustavo Salcedo decidieron abandonar Lima y viajar junto a sus dos hijos para olvidar las polémicas imágenes del programa ‘Magaly TV: La Firme’. Luego que el deportista olímpico fue abordado por las cámaras de ‘Amor y Fuego’, donde aclaró que Mariana de la Vega y él solo tiene una relación de deportistas, Salcedo reveló que se encontraba con la madre de sus hijos, dispuestos a dejar la ciudad.

Salcedo reveló que Maju Mantilla se encontraba en el auto al momento de la entrevista, pero no se pudo observar su imagen porque las lunas de su camioneta eran totalmente oscuras e impedían poder ver a la figura de TV y sus hijos.

Explicó que ambos decidieron dejar Lima y disfrutar el fin de semana en compañia de sus engreídos. Esto con la finalidad de alejarse de todos los comentarios que aparecieron tras el ampay de Magaly Medina. “Junto a mi esposa no estamos yendo a disfrutar del fin de semana”, mencionó.

Gustavo Salcedo y Maju Mantilla viajan en familia para olvidar ampay | Willax / Amor y Fuego

Asimismo, recalcó que la interpretación que le han dado a las imágenes donde aparece con Mariana de la Vega está fuera de contexto. Aseguró que el viene entrenando en dicho gimnasio hace mucho tiempo y que Mariana es un compañera que lo ayuda hacer deporte como otros amigos.

“Para que quede claro y lo digo con toda la transparencia. Ese hotel no es ir al hotel, es ir al gimnasio del hotel y pueden ver mis redes sociales que voy hace años. He ido con muchos amigos y amigas al gimnasio. Simplemente, es hacer deporte”, terminó Salcedo.