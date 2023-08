Gigi Mitre opinó acerca del silencio de Maju Mantilla: “O se está haciendo la tonta o sabe que Gustavo Salcedo dice la verdad”

Rodrigo González, conductor de Willax, habló sobre el ampay de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, con Mariana de al Vega. Video: Willax

Después de la breve entrevista que le hizo ‘Amor y Fuego’ a Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, los conductores Rodrigo González y Gigi Mitre también tuvieron su opinión sobre el protagonismo que tuvo la pareja de la exreina de belleza acerca de su ampay con la deportista Mariana de la Vega, con quien fue ampayada ingresando al hotel Westin por las cámaras de Magaly TV. La Firme.

Te puede interesar: Quién es Mariana de la Vega, la mujer captada con el esposo de Maju Mantilla en un conocido hotel

“(Gustavo dice) que es la ex de un amigo mío que fue a mi matrimonio, (pero) hay amigos que no tienen bandera. No estoy diciendo que sea él, pero ahora ya no creo en nadie; no tengo por qué desconfiar, pero esa es su versión. Suena coherente, o es un tipo cínico, caradura; y Maju es una sumisa o verdaderamente todo se tomó por el lado equivado. Aquí están las dos versiones”, manifestó ‘Peluchín’.

Por su parte, Gigi Mitre argumentó lo siguiente: “Cuando yo vi las primeras imágenes me dio pena la situación en la que se vio envuelta Maju, pero también es cierto que yo misma soy asidua a ese hotel y puedo pensar que han ido al gimnasio porque no vi ningún beso, nada. Tal vez Maju sabe que ella suele ir al gimnasio con él. Lo hemos escuchado, ya si Maju está allí sentada yendo a pasear, o se está haciendo la tonta y lo quiere perdonar, o sabe lo que dice Gustavo es verdad y sigue con su vida”.

Te puede interesar: Mariana de la Vega rompió su silencio después de protagonizar ampay con Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla

La conductora de ‘Amor y Fuego’ manifestó que si hubiera sido ella la afectada, entonces sí hubiera salido a aclarar, “pero prefirió (no hacerlo)”, en referencia a que Maju Mantilla apareció la mañana del viernes en ‘Arriba Mi Gente’ después que Gustavo Salcedo fuera captado por el programa de Magaly Medina ingresando al hotel con Mariana de la Vega. La ex Miss Mundo nunca habló acerca del tema en ningún segmento.

Gigi Mitre, conductora de Willax, tuvo varias teorías sobre el ampay de Gustavo Salcedo con Mariana de la Vega. Video: Amor y Fuego

“Yo no hubiera permitido que lo tachen a mi marido de infiel; yo hubiera salido a aclar, pero ella no lo hizo. Ellos son los únicos saben la verdad”, agregó Gigi Mitre. “Difundir no es avalar, solo ellos sabrán la verdad”, complementó Rodrigo González.

Durante la entrevista que le hizo el programa de Willax, Rodrigo González confirmó que Maju Mantilla se encontraba en la camioneta con Gustavo Salcedo y su familia. La presentadora de televisión no se hizo notar porque el vehículo es con lunas polarizadas.

Te puede interesar: ‘Metiche’ se pronuncia por supuesta infidelidad de Gustavo Salcedo a Maju Mantilla

“Yo creo que él sería muy sonso en irse al Westin donde es pseudoconocido, por Maju Mantilla que lo pone en redes sociales. Los únicos que saben la verdad son él, ella y la chica”, dijo Gigi Mitre.

La palabras de Gustavo Salcedo

Gustavo Salcedo declaró a ‘Amor y Fuego’ acerca de su ampay ingresando a un hotel Westin con Mariana de la Vega. El empresario aclaró que la joven es una amiga, con quien comparte gimnasio, que es conocida por su familia y Maju Mantilla desde hace años.

“Para que quede claro y lo digo con toda la transparencia. Ese hotel no es ir al hotel, es ir al gimnasio del hotel y pueden ver mis redes sociales que voy hace años. He ido con muchos amigos y amigas al gimnasio. Simplemente, es hacer deporte”, sostuvo.

Gustavo Salcedo desmiente infidelidad a Maju Mantilla luego de ampay de Magaly Medina | Willax TV / Amor y Fuego

Salcedo agregó que su esposa sabía que se había reunido con la joven para entrenar: “Si quisiera hacer algo escondidas, no me voy al Westin, donde hay todo tipo de cámaras y seguridad. No hay nada que ocultar y lo temas de familia se resuelven en familia”.

La pareja de Maju Mantilla dijo que no había “absolutamente nada con esa chica”, incluso Mariana de la Vega asistió a su matrimonio en Trujillo, pues el ex de un amigo de él.

“Todas las cosas de la familia hay que tratarlo dentro de la familia por respeto a los chicos. Creo que poner las cosas fuera de contexto no es lo que corresponde”, concluyó.