“Maju Mantilla es una verdadera reina”: usuarios apoyan a conductora por supuesta traición de Gustavo Salcedo

Ampay a Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, con una misteriosa mujer | Magaly TV La Firme

Maju Mantilla se encuentra atravesando un duro momento, luego que el programa ‘Magaly TV La Firme’ difundiera imágenes de Gustavo Salcedo, su pareja sentimental desde hace 18 años y padre de sus dos hijos, ingresando al hotel Westin en compañía de una joven deportista, identificada como Mariana de la Vega. Tras el polémico ampay, los usuarios han respaldado públicamente a la exreina de belleza.

El 18 de julio de 2023, Gustavo Salcevo fue ampayado en compañía de Mariana de la Vega al interior de una camioneta, registrada a nombre de la ex Miss Mundo. Luego, se dirigieron a un hotel, donde permanecieron dos horas. Esto mientras Maju estaba trabajando en ‘Arriba Mi Gente’, donde cumple el rol de conductora.

El ampay de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla: ingresó al hotel Westin con joven deportista. ATV / Magaly TV La Firme

Aunque no se vieron imágenes del deportista besando a la joven influencer, Magaly Medina le pidió a Maju Mantilla que saque sus propias conclusiones porque, además de que su esposo haya entrado a un hotel con otra mujer, también le daba ‘me gusta’ a sus fotografías en poca ropa.

Hasta el momento, la presentadora de ‘Arriba Mi Gente’ ha evitado dar declaraciones, únicamente ha puesto en privado sus redes sociales.

Maju Mantilla y su esposo Gustavo Salcedo llevan más de 18 años juntos. Tomado de Instagram/@majumantilla

Usuarios respaldan a Maju Mantilla

Luego que se emitiera el ampay de Gustavo Salcedo, los usuarios apoyaron a Maju Mantilla y resaltaron su carrera artística, pues pocas veces se la ha visto involucrada en escándalos. También le recordaron al deportista que su esposa es, nada más y nada menos, que nuestra Miss Mundo 2004, considerada en su momento como la mujer más bella del planeta.

“¿Cómo vas a engañar a nuestra Miss Mundo?” “Es nuestra Miss, una mujer hermosa, exitosa, empoderada, con mucho ángel y carismática”, “En todos estos años que tiene en el medio, siempre ha demostrado ser una persona de bien y nunca ha necesitado meterse en líos y siempre pendiente de sus hijos, es una verdadera reina”, señalaron en Twitter.

María Julia Mantilla García es el nombre completo de la reina de belleza que se consagró como miss Mundo del año 2004. Tomado de América TV

Como era de esperarse, hubo quienes condenaron el comportamiento de Gustavo Salcedo, cuya historia de amor Maju inició en el 2004.

“El esposo de Maju Mantilla es otro Piqué porque camió un Rolex por un Casio”, “Existe el divorcio, no se debe caer tan bajo. Hay que pensar en la familia”, “Qué perro resultó siendo el aún esposo de Maju Mantilla, engañarla a la hora en la que ella está trabajando. Eso no se hace, no saben el daño psicológico que le está haciendo a nuestra Miss Mundo”, dijeron.

Usuarios apoyan a Maju Mantilla tras ampay a su esposo. Twitter

Maju Mantilla reapareció en ‘Arriba Mi Gente’

Tras la polémica en la que está envuelta, Maju Mantilla se presentó en ‘Arriba Mi Gente’ para desarrollar su trabajo como conductora. En todo momento, la exreina de belleza mantuvo la compostura y evitó hablar sobre el ampay que protagonizó su esposo con Mariana de la Vega.

Maju Mantilla reapareció en 'Arriba Mi Gente' tras ampay a su esposo. Latina TV

En redes sociales, los usuarios elogiaron a Maju Mantilla por dar la cara en este complicado momento en su vida personal.

“La admiro, no es fácil sentarte en tu trabajo y dar la cara teniendo el corazón roto o decepcionada de algo o alguien. Maju demostrando fortaleza”, “Mi solidaridad con ella, hay que ser muy fuerte para estar ahí y enfrentar la cámara y el morbo de la gente”, “Espero que se haya secado bien las lágrimas y para adelante”, comentaron en Twitter.

Hasta el momento, Gustavo Salcedo no se ha pronunciado por las imágenes que difundió Magaly Medina en su programa de espectáculos. Tampoco lo ha hecho Mariana de la Vega, señalada como la tercera en discordia.