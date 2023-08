Yorleys Mena recibió importante oferta de Arabia Saudita: ¿dejará César Vallejo?

Yorleys Mena lleva 16 goles en la temporada 2023 con César Vallejo (UCV).

César Vallejo está en riesgo de perder a su máximo goleador para lo que resta del Torneo Clausura, pues el delantero Yorleys Mena recibió una importante oferta del Al Kholood de la segunda división de Arabia Saudita. La noticia fue dada por el periodista colombiano Henry Jiménez, quien revelo que los ‘poetas’ tienen un plazo de 24 horas para responderla.

La noticia fue confirmada por el representante del atacante, Jhon Lozano, el cual informó a Radio Ovación que el cuadro trujillano ya se encuentra analizando el ofrecimiento. Asimismo, el comunicador ‘cafetero’ contó que Mena tiene la intención de marcharse al fútbol del Medio Oriente y espera que Richard Acuña, presidente del cuadro de La Libertad, lo deje marchar en señal de gratitud por lo que dio a la institución.

El cuadro árabe no es el único interesado en nacido en Antioquia el 20 de julio de 1991. Recordemos que, a finales de junio, su representante contó al programa colombiano Antena 2 Cali, que Deportivo Cali, a pedido expreso de su técnico Jorge Luis Pinto, realizo una oferta para llevárselo a préstamo. Lozano señaló que al futbolista le hacía ilusión la posibilidad de firmar con el ‘azucarero’, no obstante, las negociaciones no prosperaron.

Cabe indicar que, a finales del año pasado, Yorleys Mena renovó contrato con César Vallejo hasta el 2026, por lo que la única manera de salir es mediante una pago económico o en condición de préstamo.

Yorleys Mena es el goleador histórico de César Vallejo con 63 goles.

La vez que Yorleys Mena se marchó al Medio Oriente

De concretarse el fichaje, sería la segunda vez que Yorleys Mena deja César Vallejo para marcharse al fútbol del Medio Oriente. Recordemos que a mediados de 2021, se fue a préstamo al Ajman de Emiratos Árabes Unidos, donde disputó una temporada y retornó en marzo de 2022.

Durante esta aventura, el delantero colombiano disputó 19 partidos, en los que marcó cinco goles: “Fue una experiencia muy buena porque era algo diferente a toda Sudamérica. Un país distinto, con otra cultura, fútbol diferente, pero los jugadores son muy técnicos. Allá van mucho los brasileños, argentinos, europeos. Fui a préstamo y tuve la opción de quedarme, pero no se me dio. Hice buenos goles como para quedarme otro año más. Pero la experiencia con la familia fue muy buena”, reveló en una entrevista a Infobae Perú.

En aquella temporada, Mena ayudó a que su equipo finalice en el séptimo puesto de la UAE Pro League y llegue a los cuartos de final de la Copa de Emiratos Árabes Unidos.

Yorleys Mena pasó de César Vallejo al Ajman de Emiratos Árabes Unidos a mediados de 2021 (Ajman).

La actualidad de Yorleys Mena

Yorleys Mena viene realizando una gran temporada en César Vallejo, por lo que su marcha significaría un duro golpe para los dirigidos por Sebastián Abreu. El colombiano lleva 16 goles en 30 partidos en la temporada. En Liga 1 convirtió 13 tantos en 23 encuentros. Comparte el segundo lugar de máximos artilleros con Carlos Garcés de Cienciano y debajo de Santiago Giordana de Deportivo Garcilaso, quien convirtió 18.

Teniendo en cuenta que los ‘poetas’ han convertido 25 dianas en todo el certamen, se puede concluir que el ex Independiente Medellín aportó más de la mitad de las conquistas del equipo.

César Vallejo enfrentó a Magallanes por la fecha 5 de la Copa Sudamericana 2023

En Copa Sudamericana los trujillanos tuvieron una mala participación, no obstante, Mena fue de lo más destacado al convertir tres goles en siete partidos. Infló las redes en la victoria 3-2 sobre Magallanes en el Mansiche, la derrota 3-2 ante Botafogo y el empate 2-2 con los chilenos de visitante.

Cabe señalar que, César Vallejo no tiene en su plantel un nueve puro que reemplace a Yorleys. Las alternativas que maneja el ‘Loco’ Abreu son el uruguayo Facundo Rodríguez, Alejandro Ramírez y Osnar Noronha, aunque los tres suelen desempeñarse como delanteros por fuera.