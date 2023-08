Polémico penal a favor de Inter Miami generó indignación en técnico de Pedro Gallese y Wilder Cartagena

En el duelo entre Orlando City e Inter de Miami se produjo un penal polémico sobre Josef Martínez que acabó en gol. (Video: ERIDER MX)

Orlando City, equipo de los peruanos Pedro Gallese y Wilder Cartagena, fue eliminado de la Leagues Cup a manos del Inter de Miami de Lionel Messi. En el segundo tanto de las ‘garzas’, hubo polémica debido a la falta dentro del área que le cometieron al atacante Josef Martínez.

A los 47 minutos de juego, los dirigidos por el entrenador Gerardo Martino tuvieron la posesión del balón en la zona de los ‘leones’. La jugada se realizó por el sector izquierdo hasta que le llegó el balón al volante Benjamin Cremaschi. El joven futbolista aprovechó el espacio que le dejaron sus rivales para poner un pase filtrado dentro del área.

El esférico fue con dirección a posición de Martínez. El delantero venezolano se adelantó a la marca de su oponente para intentar generar una ocasión de peligro. Es así que es derribado por el central Antônio Carlos y el árbitro del compromiso cobró penal.

Sin embargo, la decisión generó dudas. En la repetición de la jugada se vio que el ariete de 30 años se cayó, aparentemente, solo. La polémica aumentó debido a que en esa acción no hubo intervención del VAR y se ejecutó con normalidad.

El encargado de patear el penal fue Martínez. El delantero venezolano tomó carrera y sacó un fuerte remate al palo derecho de la portería de Orlando City. El arquero Pedro Gallese se movió para el otro lado y no pudo evitar el segundo gol de Inter de Miami.

El resultado final fue un 3-1 a favor de las ‘garzas’ y consiguieron su pase a la siguiente ronda de la Leagues Cup. Lionel Messi fue autor de dos anotaciones a los 7 y 72 minutos. El primero fue un potente disparo dentro del área rival, mientras que el segundo fue tras asistencias de Martínez.

El arquero peruano fue vencido por el astro argentino en los dieciseisavos de final de la Leagues Cup. (Video: MLS)

Técnico de Orlando City se quejó del arbitraje

Óscar Pareja, entrenador de Orlando City, habló en conferencia de prensa acerca del polémico penal que cobraron a favor de Inter de Miami. El estratega colombiano también se refirió sobre las tarjetas amarillas que no le sacaron a Lionel Messi. Una de ellas fue por una falta al volante peruano Wilder Cartagena.

“Creo que fue muy frustrante lo que pasó en la jugada del penal. Quiero hacer énfasis en eso, porque son circunstancias del juego que son controlables ahora. Son controlables porque tiene un VAR para ir a ver. Ni siquiera pasó eso”, señaló el técnico de 54 años.

Además, Pareja mencionó las acciones que debieron terminar en cartulina amarilla para el astro argentino: “Luego hubo un par de jugadas que, a lo mejor, al aficionado raso no le pone atención, pero había una doble amarilla también de Leo (Messi). No me importa que sea él. Es doble amarilla y tiene que ser medido igual”.

“Luego, vienen esa serie de cosas que ponen al juego en un ritmo que no pertenecía a lo que podíamos exponer los dos equipos. Entonces, nos deja muy frustrados porque estábamos muy contentos y feliz. Las cosas tienen que ser justas y lo que pasó hoy (miércoles 2 de agosto) en la cancha no fue así”, afirmó.

Finalmente, Pareja hizo una reflexión acerca de la eliminación de Orlando City: “Nos vamos frustrados. Nos vamos con la derrota y frustrados porque pudimos hacer muchas más cosas positivas. Hay que decirlo, no podemos tirar esto debajo del mueble, no”.

El siguiente partido de los ‘leones’ será ante Chicago Fire, pero recién será el domingo 20 de agosto. La Mayor League Soccer (MLS) tuvo un receso por el inicio de la Leagues Cup. La última jornada se dio el 15 de julio y fue una victoria ante Atlanta United.