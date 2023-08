Partidos de hoy, jueves 3 de agosto: horarios, canales tv y resultados en vivo

Hoy, jueves 3 de agosto, se llevará a cabo una nueva jornada futbolística con grandes partidos.

Hoy, jueves 3 de agosto, continúa el fútbol en todo el mundo, incluyendo nuestro país. Se terminarán de realizar los encuentros de ida por los octavos de final de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Además, se jugarán partidos claves en la Leagues Cup y se llevará a cabo una fecha más de la Liga 2.

El delantero Paolo Guerrero fue convocado para competir en el Ñublense vs LDU de Quito por los octavos de final del segundo torneo de Conmebol. El ‘Depredador’ podría disputar su primer duelo oficial con los ‘albos’ ante un rival al que ya le anotó en este año.

El atacante peruano enfrentó al cuadro chileno en la fase de grupos de la Copa Libertadores, cuando pertenecía a Racing Club. En el primer cotejo, que terminó en victoria 2-0, les marcó y brindó una asistencia, mientras que en el segundo compromiso dio un pase de gol en el tanto de Gonzalo Piovi.

El delantero peruano anotó el 2-0 ante el conjunto chileno por el certamen internacional. (ESPN).

Asimismo, se jugará la fecha 18 del campeonato de la Liga 2. Comerciantes Unidos buscará alargar su ventaja en el liderato cuando enfrente a Ayacucho FC, uno de los equipos que ocupa los últimos lugares del campeonato.

Alianza Universidad intentará preservar su segundo puesto cuando enfrente a Alfonzo Ugarte en el estadio Monumental de la UNA de Puno. La ‘franja cruzada’ procurará quedarse con los tres puntos para acercarse a los primeros lugares del torneo.

Partidos de Copa Libertadores

- Atlético Nacional vs Racing Club (19:00 horas / estadio Atanasio Girardot / ESPN 2, Star + y Fox Sports)

- Flamengo vs Olimpia (19:00 horas / estadio de Maracaná / ESPN 2, Star + y Fox Sports)

Partidos de Copa Sudamericana

- San Lorenzo vs Sao Paulo (17:00 horas / estadio Pedro Bidegain / ESPN y Star +)

- América Mineiro vs RB Bragantino (19:00 horas / estadio Raimundo Sampaio / ESPN y Star +)

- Ñublense vs LDU de Quito (19:00 horas / estadio de Concepción / DirecTV y DGO)

Partidos del Mundial Femenino

- Corea del Sur 1-1 Alemania (Finalizado)

- Marruecos 1-0 Colombia (Finalizado)

Partidos de Liga 2

- Ayacucho vs Comerciantes Unidos (11:00 horas / estadio El Libertador)

- Alfonzo Ugarte vs Alianza Universidad (13:00 horas / estadio Monumental de la UNA)

- Deportivo LLacuabamba vs Comerciantes Unidos (15:15 horas / estadio Municipal de Otuzco)

- Santos vs Deportivo Los Chankas (15:15 horas / estadio Deportivo 12 de Noviembre)

Partidos de Copa Centroamericana

- Diriangén vs Herediano (19:00 horas / estadio Cacique Diriangén / Star +)

- Deportivo Saprissa vs Cartaginés (21:00 horas / estadio Ricardo Saprissa Aymá / Star +)

Partidos de la Leagues Cup

- Philadelphia Union vs DC United (19:00 horas / estadio Subaru Park / MLS Pass on Apple TV)

- New York RB vs New York City (19:00 horas / estadio Red Bul Arena / MLS Pass on Apple TV)

- Pumas UNAM vs Querétano (19:00 horas / estadio Audi Field / MLS Pass on Apple TV)

- Atlas vs New England (19:00 horas /Gillete Stadium / MLS Pass on Apple TV)

- Charlotte FC vs Cruz Azul (19:30 horas / estadio Toyota de Texas / MLS Pass on Apple TV)

- Leon vs Real Salt Lake (21:00 horas / America First Field / MLS Pass on Apple TV)

Partidos amistosos

- Athletic Club vs Eibar (12:30 / estadio Las Llanas-Udal Futbol Zelaia)

- Aston Villa vs Lazio (13:30 horas / Bescot Stadium / Lazio Style Channel)

Partidos de Copa Argentina

- Banfield vs Estudiantes Río Cuarto (15:00 horas / estadio Diego Armando Maradona / TyC Sports)

- Belgrado vs Claypole (19:15 horas / estadio Eva Perón / TyC Sports)