Nicola Porcella participará en telenovela mexicana, luego de su paso por ‘La Casa de los Famosos’

Nicola Porcella participará en telenovela mexicana. (Canal 5)

Nicola Porcella tiene gran popularidad en Perú debido a su paso por el programa reality ‘Esto es Guerra’ donde se convirtió en uno de los históricos y favoritos del mejor momento del espacio de América Televisión. Sin embargo, con el paso de los años y los escándalos, el exfutbolista se ganó un sinnúmero de críticas por su forma de ser y algunas actitudes que tenía dentro y fuera de cámaras.

Pero, su paso por ‘La Casa de los Famosos México’ ha evidenciado una actitud completamente diferente del modelo, a tal punto de haber logrado cautivar a todo el público azteca, quienes lo consideran incluso el ‘novio’ de su país.

Recientemente, Nicola ha logrado consolidarse como el primer finalista de este reality y cada vez está más cerca a llevarse los 4 millones de pesos del premio mayor. Aunque desde el inicio mencionaba que no pensaba quedarse mucho tiempo, el cariño del público parece que viene estando de su lado.

Entre tantas buenas noticias, se ha dado a conocer que la expareja de Angie Arizaga estaría logrando más de lo que imagina. Aunque desde siempre mencionó que su sueño es poder migrar completamente a México al lado de su familia, sentía que le faltaba mucho para lograrlo, pero ahora lo tendría.

Nicola Porcella está a un paso de ganar cerca de 1 millón de soles.

De acuerdo a información brindada por Trome, Nicola Porcella ya tendría ofertas para trabajar en una telenovela mexicana, incluso mencionan que podría protagonizarla. Sin embargo, todo sería cuestión de tiempo para conocer más detalles de estos proyectos.

Según comentaron, ya solo quedan 15 días de los famosos dentro de la casa, por lo que en estos últimos días tendrían sorpresas de familiares y amigos. Sobre Nicola Porcella, luego del fin del reality saldría a una rueda de prensa para contar detalles de lo que vivió en este programa y allí revelaría todo lo que se tiene que saber sobre su nuevo proyecto en televisión mexicana.

De esa forma, el peruano viene abriéndose paso en el mercado internacional. Poco a poco viene ganando un público, no solo en México si no en más países americanos y podría seguir creciendo de la mano de su propio trabajo.

Nicola Porcella se convirtió en el primer finalista de 'La Casa de los Famosos' . El 5

Nicola Porcella se convirtió en el primer finalista y dedicó mensaje a Perú

Luego de que encontrara la caja con el pase dorado a la final de La Casa de los Famosos México, Nicola Porcella no pudo evitar su emoción y dedicó unas emotivas palabras. En un inicio, agradeció a todos los que lo apoyaron desde el inicio y, evidentemente, también le dedicó este triunfo a su hijo, por quien está trabajando para darle una mejor calidad de vida.

“Jorgito (Losa), gracias por el apoyo, esto es para ustedes. Mucha gente dudo de mí y mucha gente dijo que vine por gusto. Primer paso, hijito esto es para ti. Esto es de mi team, de Sergio, de Poncho, de Emilio, Wendy, Apio porque gracias a ellos estoy acá. Gracias a Paul y Raquel también”, mencionó en un inicio.

Nicola Porcella envía emotivo mensaje a sus fans peruanos y mexicanos luego de ser el primer finalista. Youtube

También, agradeció al público mexicano que lo viene acogiendo con gran cariño y se lo demuestra con locuras fuera de la casa. Aseguró que este es solo un paso más en su carrera y espera conseguir mucho más.

“Gracias México. Esto es para Perú y para toda la gente me sigue. Lo vamos logrando, de a poquitos vamos llegando, falta un poquito más. Estoy en la final de ‘La Casa Famosos México’. Gracias México, gracias Perú y a toda la gente me sigue. A todos lo que vinieron a gritarme en helicóptero, todas esas cosas que no tiene precio. Les juro que esto es para ustedes, fata un paso más. Esto es para Adriano. Vamos, falta un paso más”, finalizó.