Municipalidad de Lima cancela “Inti Raymi” en el Circuito Mágico del Agua ante amenazas del alcalde de Cusco

Pese a los preparativos realizados y las entradas vendidas, el evento cultural en el Parque de la Reserva no se realizará.

Este domingo 6 de agosto, la Municipalidad Metropolitana de Lima iba a presentar la escenificación de la majestuosa fiesta del Inti Raymi en el Circuito Mágico del Agua del Parque de la Reserva, ubicado en el Centro Histórico de Lima.

Sin embargo, decidió desistir de organizar el evento cultural debido a las amenazas del alcalde provincial del Cusco, Luis Pantoja Calvo. “Para conocimiento público, en vista del pronunciamiento de la Municipalidad del Cusco, el Circuito Mágico del Agua del Parque de la Reserva comunica a todos los visitantes que el evento denominado “Inti Raymi La Fiesta del Sol en Lima” ha sido cancelado en coordinación con la productora encargada del evento”, se lee en un comunicado.

Comunicado de la Municipalidad de Lima.

Amenazas del alcalde de Cusco

Pese a los preparativos realizados y las entradas, la comunica limeña decidió no realizar el evento cultural Pantoja Calvo amenazó con tomar acciones legales por presunta usurpación del nombre y acto ancestral. Según informó a la prensa, la Empresa Municipal de Festejos de Cusco (Emufec) envió cartas notariales a los organizadores del “Inti Raymi, la Fiesta del Sol en Lima” para conminarlos a desistir de presentar el show este domingo.

“El Inti Raymi no es patrimonio de cualquier persona, es patrimonio de la ciudad imperial de los incas. Por lo tanto, rechazamos y no autorizamos ningún acto que no posea autorización. Tomaremos algunas acciones legales porque estarían usurpando. Eso le corresponde a la municipalidad, a Emufec. Vamos a proceder con la denuncia correspondiente”, declaró.

Alcalde provincial de Cusco, Luis Pantoja. (Foto: Andina)

“No cuenta con la autorización de la municipalidad del Cusco, de la Emufec; no se puede atrever cualquier persona a llevar la fiesta del Cusco, la fiesta del Tayta Inti, a cualquier sitio, sin conocimiento de la municipalidad, que es el ente responsable”, afirmó el burgomaestre cusqueño.

Por último, instó al Ministerio de Cultura (Mincul) a que se pronuncie al respecto para “que los sepan en Perú y el mundo”. “Lo pedimos públicamente, la municipalidad lo está haciendo, es un evento que no tiene la autorización correspondiente; pedimos la intervención del Ministerio de Cultura. No se puede, señores, maltratar de esta manera la cultura, la historia de nuestro pueblo”, aseveró Pantoja.

¿Cómo iba a ser “Inti Raymi La Fiesta del Sol en Lima”?

De acuerdo a la organizadora del evento, la Empresa Municipal inmobiliaria de Lima (Emlima), esta representación cultural contará con la participación estelar de Nivardo Carrillo, destacado actor inca que presidió la “Fiesta del Sol” durante muchos años. En total, en escena estarán más de 100 actores vestidos con prendas y accesorios originales elaborados por artesanos cusqueños.

“Por primera vez en Lima, más de 100 actores en escena, músicos, danzantes y con el actor internacional Nivardo Carrillo”, anunció el Circuito Mágico del Agua en sus redes oficiales.

Inti Raymi, la Fiesta del Sol en Lima.

No es la primera vez

No es la primera vez que la Emufec evita la realización de un evento cultural. Ya anteriormente prohibió que se escenifique la “Cena de Gala Inti Raymi”, que tenía previsto celebrarse en el templo inca del Qoricancha, la noche del 24 de junio, después del Inti Raymi en Sacsayhuamán.

En dicha ocasión, comunicaron que la denominación “Inti Raymi” se encuentra patentada ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi). Esto prohíbe que se use dicho término en cualquier evento con fines de lucro.

Celebración del “Inti Raymi”

Cada 24 de junio, la escenificación del “Inti Raymi” se desarrolla en tres lugares del Cusco: el templo inca del Qoricancha, la plaza de Armas y la explanada del parque arqueológico de Sacsayhuamán.

Según cronistas, la “Fiesta del Sol” fue instituida por el inca Pachacútec, en el siglo XV, pero es recién el 8 de enero de 1944 que se oficializó celebrarlo los 24 de junio, como homenaje principal por el mes jubilar de la urbe, que en las últimas décadas se desarrolla con fastuosidad en el centro histórico de la ciudad.