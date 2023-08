Mujer rifa terreno de 120 mt2 para poder financiar su tratamiento contra cáncer de ovarios

La organizadora del sorteo es Raquel Pajares, quien desde el 2020 comenzó a luchar contra esta letal enfermedad, pero sin saberlo.

Una mujer de 36 años sorprendió a propios y extraños al anunciar que sorteará un terreno de 120 m2 para poder pagar su tratamiento de cáncer. El lote se encuentra ubicado en el kilómetro 57 de la Panamericana Sur, en Pucusana, y se rifará mil números a un precio de 25 soles cada uno.

La organizadora del sorteo es Raquel Pajares, quien desde el 2020 comenzó a luchar contra esta letal enfermedad, pero sin saberlo. “Ese año fue de exámenes y evaluaciones que me hicieron en el seguro. Como estaba en EsSalud, estas evaluaciones se demoraron, también por la pandemia que había”, contó al matinal de ATV.

“Me hice exámenes generales, porque tenía dolores muy fuertes de espalda y en el área pélvica, porque mi cáncer es ovárico. En ese entonces, me hice exámenes de todo, de pulmones, ginecológico, entre otros. En julio es que me informan lo que tengo, pero en octubre y noviembre me hicieron más exámenes para profundizar y saber exactamente que tengo”, continuó Pajares.

Raquel Pajares, de 36 años.

Recién en febrero del 2021 le confirmaron que padecía cáncer ovárico fase 3. “El informe que me dieron fue por teléfono, todavía estábamos en pandemia, por lo tanto, no me podían atender porque estaban solamente atendiendo casos de la COVID-19″, indicó.

Según relató, al tener la enfermedad ya avanzada, EsSalud le comunicó que “necesitaba inmediatamente una operación, aparte tenía que hacer los tratamientos de quimioterapia, radioterapia y todo eso”.

“Obviamente no tenía ni un solo medio para hacerme todo eso, económicamente hablando. Tenía proyectos para trabajar en provincia, pero por la pandemia eso se cortó, luego me puse a trabajar por mi cuenta en emprendimientos pequeños, pero no tenía los medios para hacerlos”, detalló.

¿Cómo participar en la gran rifa prosalud?

Raquel Pajares informó que esta no es la primera actividad que organiza en aras de poder cubrir los gastos que demanda el cáncer de ovarios que padece. Anteriormente, ya realizó polladas, parrilladas, además de sorteos de distintos productos, pero ninguno de esta magnitud.

“Ellos me dijeron que necesitaba urgente atenderme, pero que ellos (EsSalud) no podían en esos momentos hacerlo. Por eso he tenido que ver la forma en clínicas particulares para poder hacerme la operación y los tratamientos”, manifestó al mencionado medio.

“Nunca en mi vida había hecho rifas, pero ahora comencé a hacer varias por este tema. También ya he hecho polladas, parrilladas, frejoladas, pero también ya he hecho sorteos de electrodomésticos, rifas de productos de belleza, entre otras”, acotó.

Pieza gráfica con toda la información de la gran rifa por el terreno de 120 m2.

Según reveló, todas estas actividades le han servido para subsanar sus deudas y pagar medicamentos, sin embargo, aún le quedan 2 años más para vencer la batalla contra el cáncer.

“Ya tengo dos años y un poco más de tratamiento oncológico. Si bien es cierto, las actividades me han apoyado con los gastos, hay ciertos pendientes que tengo que cumplir”, señaló.

“En abril, tras la última operación que me realizaron, me dijeron que aún me quedan 2 años más de tratamiento. Yo ya estoy mejor, el cáncer está en remisión, pero necesito todavía tomar medicamentos y ciertos tratamientos”, agregó.

De acuerdo a los conductores del mencionado matinal, el lote ubicado en Pucusana iba a ser destinado para construir la casa de sus sueños, pero hoy lo que más le interesa es salvar su vida. Si deseas contribuir con esta rifa prosalud, puedes hacerlo comunicándote con el número 931 091 773, Pajares te lo agradecerá.

Cabe precisar que el cáncer de ovario ocupa el quinto lugar como causa de fallecimiento por cáncer entre las mujeres y es el responsable de más fallecimientos que cualquier otro cáncer del sistema reproductor femenino, según cálculos de la Sociedad Americana Contra El Cáncer.