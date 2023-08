Ke Personajes en Cusco: cantaron desde balcón, bailaron al ritmo del Grupo 5 y causaron revuelo en Machu Picchu

Ke Personajes alborotó a sus fanáticos del Cusco. TikTok

Ke Personajes llegó al Perú como parte de una gira por varias regiones del país. Luego de presentarse en Lima y Arequipa, la agrupación de cumbia argentina llegó hasta la ‘Ciudad Imperial’ para dar un show en el Estadio Universitario. Desafortunadamente, la Municipalidad Pronvical del Cusco canceló hasta en dos oportunidades el esperado concierto. Sin embargo, esto no fue un impedimento para que la banda no se reuniera con sus fans.

Luego que la entidad anunciara que el concierto de Ke Personajes en Cusco no se iba a llevar a cabo, los fanáticos se trasladaron al Hotel Sonesta para ver a los integrantes de la banda. Pronto, Emanuel Noir, líder del grupo musical gaucho, se pronunció en redes sociales para pedir disculpas por lo sucedido.

Emanuel Noir, de Ke Personajes, lamentó la cancelación de su concierto en Cusco. (Instagram/@emanuelnoir)

“La banda vino completa y lamentablemente nos dicen que no vamos a poder tocar. Creo que se reprograma para el día lunes, no lo sé bien. Pero quiero que sepan que la banda está aquí, queriendo tocar y no pudimos. Nos hace sentir un poco mal el viaje para que no valga la pena y ustedes no disfruten del show que vinimos a darle con mucho amor”, indicó el músico de 34 años.

Aunque el show de Ke Personajes en Cusco se reprogramó para el lunes 31 de julio, este volvió a ser suspendido por la Municipalidad Distrital de San Sebastián. “Los organizadores del evento no realizaron ningún trámite de autorización en esta municipalidad, Por lo tanto, se informa a la colectividad que dicho evento no cuenta con ningún tipo de autorización”, indicaron.

Los fans se volvieron a acercar al hotel y Emanuel Noir decidió salir al balcón para entonar el tema reversionado “Costumbre”, del mexicano Juan Gabriel, para alegrar a los admiradores que quedaron desilusionados por la cancelación del espectáculo. Luego, bajó para tomarse fotografías y firmar algunos autógrafos.

Cancelaron un show de Ke Personajes en Cusco y Emanuel Noir cantó desde el balcón del hotel

Horas más tarde, Ke Personajes se pronunció de manera oficial en sus redes sociales.

“Lastimosamente, el show no se pudo hacer. Decidimos volver a la ciudad por segunda vez para tocar, pero la Municipalidad nuevamente nos negó hacer el show. Solamente queremos que sepan que vinimos para no quedarnos con las ganas de tocar en Cusco, pero nos suspendieron el show. Esto ya no está en nuestras manos”, mencionó Noir.

Ke Personajes se disculpó, nuevamente, por la cancelación de su show en Cusco.

Ke Personajes en Machu Picchu

La agrupación argentina dejó atrás el mal momento y tomó un tren hacia Aguas Calientes para visitar Machu Picchu. Durante el camino, Emanuel Noir, Sebastián Boffelli, Enzo Martínez y Joel Brem disfrutaron de las canciones del Grupo 5, interpretadas por un músico de la localidad. El tema que los hizo bailar y gozar fue “Te vas”.

Ke Personajes disfrutó de la música del Grupo durante su camino a Machu Picchu. (TikTok/@thaliacandia07)

Al llegar a Machu Picchu-Pueblo, los miembros de la banda argentina fueron seguidos por decenas de fanáticos. Los intérpretes saludaron a sus fanáticos, se tomaron fotografías y hasta conversaron con sus admiradores por unos minutos. Al culminar, continuaron con su travesía por el sitio arqueológico inca.

“Será que fui constante como el agua y lo logré, perforé la roca”, escribió Emanuel Noir sobre su paso por una de las Siete Maravillas del Mundo Moderno, en Instagram.

Ke Personajes en Macchu Picchu, Perú. (Instagram/@emanuelnoir)

Ke Personajes en Macchu Picchu, Perú. (Instagram/@emanuelnoir)

¿Quiénes son Ke Personajes?

Ke Personajes es una banda de cumbia argentina que ha logrado destacar por su estilo. Está liderada por Emanuel Noir y cuenta con otros integrantes como Sebastián Boffelli en la dirección y percusión, Enzo Martínez en el güiro y Joel Brem en el teclado.

La agrupación ha ganado popularidad gracias a sus canciones pegajosas y su presencia en redes sociales, donde han generado millones de reproducciones. De esa manera, ha logrado consolidarse como uno de los referentes más destacados de la escena cumbiera actual, atrayendo a seguidores no solo en Argentina, sino también en otros países de Latinoamérica.