Jefferson Farfán realizó imprevista publicación sobre el gol de Lionel Messi a Pedro Gallese en Inter Miami vs Orlando City

Pedro Gallese y Wilder Cartagena se midieron a Lionel Messi en el Inter Miami vs Orlando City por los dieciseisavos de final, partido que terminó con derrota y eliminación del club de los peruanos de la Leagues Cup 2023, certamen que enfrentan a equipos de la Major League Soccer (MLS) y Liga MX.

El arquero y mediocampista de la ‘bicolor’ dejaron incidentes junto al Campeón del Mundo. Por ejemplo, ‘Carta’ protagonizó tenso cruce con el argentino, que terminó con la amonestación de este último. Asimismo, el ‘Pulpo’ le ahogó el grito del gol al ‘10′ en un tiro libre con una brillante atajada.

Pero, la ‘Pulga’ le ganó el duelo al guardameta peruano sin duda alguna. Y es que le anotó dos tantos, con los cuales se convirtió en el máximo artillero del certamen, y rompió la racha de no marcarle. Previamente se enfrentaron en tres ocasiones a nivel de selecciones y no pudo festejar.

Jefferson Farfán utilizó su cuenta de Instagram para referirse a uno de los goles del exBarcelona. La ‘Foquita’ se rindió ante el siete veces ganador del Balón de Oro y se olvidó que su compatriota y compañero en la ‘blanquirroja’ era el portero. “Otra vez el pu... jefe”, escribió en sus stories.

Jefferson Farfán celebró el gol de Lionel Messi a Pedro Gallese.

El doblete de Messi a Gallese

La figura de Inter Miami solo necesitó 7 minutos para romper la igualdad ante Orlando City en el DRV PNK Stadium. Robert Taylor asistió de manera brillante al ‘gaucho’, el cual quedó solo dentro del área, controló de pecho y ejecutó un disparo violento para vencer a Pedro Gallese.

Luego, a los 72′, Messi volvió a aparecer para sentenciar la llave y poner el 3-1 definitivo ante los ‘leones’. Esta vez, el venezolano Josef Martínez le dio un pase para que el delantero defina con su pierna menos hábil, la derecha. El guardameta peruano no pudo alcanzar el esférico y evitar el gol.

Farfán respaldó a Paolo Guerrero y se refirió a la actualidad de Alianza Lima

Por otro lado, el ‘10 de la calle’, ahora retirado, reapareció ante las cámaras y opinó sobre la vigencia de su ‘compadre’ Paolo Guerrero. “No pensar que solo puede jugar 15 minutos porque tiene 39 años, creo que él siempre quiere estar de la mejor manera, por algo ha estado 20 años en el extranjero, así que creo que merece un poco de respeto”, fue una de las frases que dejó en su entrevista.

Asimismo, Farfán no quiso profundizar en torno a la salida de su extécnico Guillermo Salas y el presente de Alianza Lima en la Liga 1 2023. “No tengo nada que opinar del equipo de mis amores. Ese tema no me compete, solo les deseo lo mejor”.

Lo que viene para Orlando City

El club de Pedro Gallese y Wilder Cartagena quedó fuera de la Leagues Cup 2023, de esta manera, se sumó a la lista de peruanos que no siguen en competencia, tales como Pedro Aquino (Santos Laguna), Raúl Ruidíaz (Seattle Sounders), Miguel Trauco (San Jose Earthquakes), Luis Abram (Atlanta United) y Santiago Ormeño (Juárez).

Los únicos con chances de permanecer en este certamen son Anderson Santamaría (Atlas) y Miguel Araujo (Portland Timbers). El primero se enfrentará hoy a New England, mientras que el segundo chocará mañana ante Monterrey en búsqueda del pase a octavos.

En esa línea, Orlando City deberá concentrarse en la Major League Soccer (MLS), donde marcha quinto de la Conferencia Este, es decir, en zona de clasificación a la Serie Final. Su siguiente reto del club de Florida será ante Chicago Fire el 20 de agosto a las 19:30 horas de Perú en el Soldier Field.