Diego Rebagliati respaldó contratación del nuevo DT de Alianza Lima: “El uruguayo se adapta a cualquier lado”

El comentarista deportivo se mostró a favor de la llegada de Mauricio Larriera a La Victoria. El uruguayo fue parte del comando técnico liderado por Miguel Ángel Russo en 2007.

Alianza Lima hizo oficial la llegada de Mauricio Larriera como nuevo entrenador del primer equipo. Ahora, el estratega uruguayo tendrá la difícil tarea de trabajar con el plantel en lo que le resta de la temporada y a la vez, revertir la situación en la que se encuentra para así, conseguir el tan ansiado tricampeonato.

Con pasado en tienda ‘íntima’ y siendo cercano a Pablo Bengoechea, el técnico de 52 años no solo ha tenido experiencia liderando un equipo, sino también como asistente y jugador. En ese sentido, Diego Rebagliati aprovechó en respaldar su llegada a La Victoria.

“Tengo un concepto desde hace mucho tiempo con respecto al uruguayo en el Perú. Creo que el uruguayo se adapta a cualquier lado y está preparado para jugar en cualquier parte del mundo por la presión que tienen desde los seis hasta los 18 años”, sostuvo durante el programa deportivo ‘Al Ángulo’.

Asimismo, aseguró que el haber estado anteriormente en Alianza será un plus. “Que este técnico conozca Matute, sepa a donde va a ir y haya olido la hinchada ya es un paso adelante sobre cualquier otro nombre. Aparte sabe lo que es un fútbol con carencias, entonces no lo va a asustar llegar a Sullana y que no haya agua caliente”.

Con respecto a lo que fue el proceso de Miguel Ángel Russo en 2019, Rebagliati expresó lo siguiente: “No le va a pasar lo que le paso a Russo, que no estaba preparado para venir a dirigir en el fútbol peruano. Es un tipo que sabe a lo que viene y a donde viene, porque ya ha tenido la oportunidad de estar en la liga peruana”.

Por otro lado, resaltó lo importante que es para la hinchada ‘blanquiazul’ que Larriera mantenga una amistad con Pablo Bengoechea. “Para el hincha de Alianza va a ser importante que Larriera sea alguien a quien Bengoechea ve con buenos ojos”.

Finalmente, cree que uno de los factores a trabajar desde el día uno es el manejo de grupo. “En el vestuario de Alianza pasan cosas que va a tener que tener mucho tino para manejar, porque no todos los jugadores están en un mismo momento de su carrera y ni tampoco todos tienen la misma experiencia”.

El comentarista deportivo cree que la hinchada respaldará a Larriera por la cercanía con Bengoechea.

¿Hasta cuándo es el contrato de Mauricio Larriera con Alianza Lima?

Según se pudo conocer, Mauricio Larriera estaría vínculado con Alianza Lima por seis meses, es decir, hasta fines de temporada. No obstante, tendría la opción de renovar hasta 2024, siempre y cuando, los resultados sean positivos y acompañen al equipo.

Es importante mencionar que, no dirige una institución desde el 2 de agosto de 2022, fecha en la que decidió ponerle fin a su aventura con Peñarol de Uruguay, en donde estuvo al mando 90 partidos y registró 46 victorias, 27 empates y 17 derrotas. Además, logró consagrarse campeón nacional y ganador de la Supercopa Uruguaya.

Miembros del comando técnico de Mauricio Larriera

Mauricio Larriera llegaría al Perú junto a su equipo de trabajo, el cual está conformado por el asistente técnico Raúl Salazar y el preparador físico Alejandro Martínez. Sin duda alguna, desde Alianza Lima esperan que los tres profesionales en mención puedan revertir el mal momento futbolístico en el que se encuentra el plantel. Como se recuerda, los ‘grones’ no logran sumar de a tres hace cuatro jornadas, estadística que preocupa a más de uno.