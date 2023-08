Alejandro Cavero sostiene que bancada Nueva Constitución no respetó plazos: “Hicieron todo apurados”

Legislador señaló que no ve discrepancias ideológicas entre la nueva agrupación y Perú Libre. | Congreso

La flamante bancada denominada Nueva Constitución Socialista, integrada por los excongresistas perulibristas Silvana Robles, Alex Flores, Víctor Cutipa, Jaime Quito y Alfredo Pariona, no logró ninguna comisión ordinaria al no ser reconocida por la Junta de Portavoces.

“Lamentablemente, lo que se ha llevado a cabo el día de hoy en una Junta de Portavoces, con abuso de poder, ha sido desconocer la conformación de una bancada. Claramente, esto basado en la alianza fujicerronista, la cual tenemos que denunciar el día de hoy. La fuerza de los votos ha primado. Se han ido contra de antecedentes, incluso del propio Tribunal Constitucional, Reglamento del Congreso. Esto acarrea un grave precedente para el Congreso”, protestó Robles Araujo, vocera de la nueva agrupación.

No obstante, de acuerdo al parlamentario Alejandro Cavero (Avanza País), el tema tiene que ver con formalismos e irrespeto al reglamento, ya que se presentaron fuera de plazo y a última hora.

“Han querido hacer todo apurados y no les ha funcionado. No han cumplido las formalidades que establece el reglamento del Congreso”, declaró en diálogo con RPP.

Excongresistas de Perú Libre protestan porque no los dejan inscribirse como nueva bancada | Canal N

Asimismo, mencionó que, pese a que quieran diferenciarse de Perú Libre, en el papel tienen las mismas aspiraciones, pues ambos buscan la instalación de una asamblea constituyente para modificar la Carta Magna.

“Waldemar Cerrón ha jurado por la Nueva Constitución como presidente del Congreso, no sé qué discrepancia ideológica existe entre ambas”, expresó y señaló que el tema “es más una consigna que una posibilidad, o que una propuesta real”.

“Ha sido archivada hasta en dos oportunidades en la Comisión de Constitución, en el Pleno se ha puesto un candado constitucional al referéndum”, recordó.

Waldemar Cerrón juró por la Constituyente y una nueva Constitución | Canal N

En respuesta, el parlamentario Jaime Quito calificó de atropello que la Junta de Portavoces no los haya reconocido. “A ellos no les compete reconocer o no una bancada, están violentando las normas y haciendo una discriminación por la repartija”, acotó en conversación con Canal N.

“De ninguna manera nos amilanamos a decir que los traidores que decían ser de izquierda y hoy están con la derecha traicionaron al pueblo, los principios y la voluntad popular. Por esa razón, por convicción política, hemos renunciado a la bancada el 24 de julio; al partido, que ya no es un partido de izquierda, el 26 de julio”, señaló.

“No es que se acepte o no una renuncia. La renuncia es de mero trámite y es por eso que configurábamos como bancada. El día de hoy votamos y opinamos como bancada. Simplemente por la voluntad y deseo de esta derecha golpista y antipopular, con sus nuevos aliados, han hecho una vez más zurra de la norma y de la ley”, agregó.

Silvana Robles, Alex Flores, Alfredo Pariona, Jaime Quito y Víctor Cutipa firmaron el oficio para la conformación de la agrupación 'Nueva Constitución Socialista'. | Wilber Huacasi

Explicó que existen sentencias del Tribunal Constitucional que precisan que la renuncia por conciencia no requiere ningún tipo de trámite. “Ni siquiera saben leer los artículos ni el reglamento, no existe ningún proceso, todo está de cabeza en el Congreso”, acotó.

Como se recuerda, el partido liderado por el sentenciado Vladimir Cerrón intentó no aceptar sus renuncias y expulsarlos, pese a que el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) ya había formalizado sus dimisiones e incorporaciones a la nueva agrupación parlamentaria.

“Queremos que nos reconozcan como bancada, los caviarizados son Cerrón y compañía. Ellos solo buscan no responder a nada relacionado con los ataques a derechos humanos, continuar es status quo de no cambiar nada y mantenerse en el poder hasta el 2026″, declaró en conversación con Canal N.

Frente a ello, anunció que, como bancada, actuarán de forma política y legal. “No nos vamos a quedar de brazos cruzados. Hay normas que ellos mismos han planteado y no reconocen, tiran a la borda todo y se quedan con lo que quieren”, denunció el parlamentario.