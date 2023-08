Williams Riveros expresó su deseo de ver a Piero Quispe en selección peruana, elogió a Bernardo Cuesta y analizó el duelo con Melgar

El defensor paraguayo analizó a su siguiente rival en la Liga 1 2023 y a su prinicipal figura. (RPP)

Tanto Universitario de Deportes como Melgar son dos de los líderes del Torneo Clausura 2023 con 14 puntos cada uno y este domingo 6 de agosto se enfrentarán desde las 18:00 horas de Perú en el estadio Monumental de la UNSA por la séptima fecha de la competición.

El importante duelo entre candidatos al título ya se palpita y el defensor paraguayo de la ‘U’, Williams Riveros, es consciente de la mejoría de los arequipeños desde la llegada de Mariano Soso y mencionó los puntos a trabajar durante la semana para mantener su invicto en el segundo campeonato del año en la Liga 1 2023.

“Obviamente, va a ser un partido muy difícil, en el que tenemos que estar muy atentos en todas las líneas y a partir de ahí trabajarlo, no desesperarnos y tratar de encontrar el gol. Atrás (en la defensa) trabajar como lo venimos haciendo para darle tranquilidad a los de adelante”, declaró en entrevista con Fútbol Como Cancha.

Al ser consultado por el capitán y goleador histórico de los ‘rojinegros’, Bernardo Cuesta, el experimentado central ‘guaraní' destacó la importancia del artillero y varias de sus características ofensivas, las cuales le permiten tener 14 anotaciones en la temporada.

“Sí, sabemos que es un delantero bueno y a partir de hoy (miércoles 2 de agosto) empezamos a trabajarlo, así que debemos estar atentos, no darle espacio en nada, porque sabemos que es bravo. Tira muchas diagonales y debemos estar concentrados al tirar línea”.

Bernardo Cuesta lleva 11 goles en la presente edición del certamen nacional. (Liga 1)

La deuda pendiente en ciudades de altura

A lo largo del 2023, Universitario solo ganó un partido en ciudades de altura, fue contra Deportivo Binacional en el Torneo Apertura por 2-1 en Cusco con goles de Emanuel Herrera y Alex Valera. Después de ello no volvió a triunfar fuera de Lima por la Liga Peruana y sucumbió con UTC y Sport Huancayo, además de rescatar empates con Garcilaso y Cienciano.

Estos registros poco favorables no generan incomodidad en Williams Riveros, quien considera fueron “detalles” los que impidieron una mejor puntuación en visitas. No obstante, asegura que siguen trabajando para subsanar dichos errores.

“La verdad puede ser que no nos haya ido tan bien, pero por detalles. Tampoco fuimos un desastre en la altura y estamos trabajando, el técnico también, más en lo táctico. Vamos a ir a jugar de igual a igual, a no especular y traernos los tres puntos de allá”.

“Nosotros vamos a dejar la vida donde sea, acá de local o de visita. Ojalá este fin de semana podamos traer los tres puntos”, agregó.

Su actualidad y compañeros en la selección peruana

Riveros Ibáñez sostiene que, pese a su buen desempeño tanto en el plano doméstico como en Copa Sudamericana, aún puede elevar su rendimiento y esa es la meta trazada.

“Siempre hay cosas por mejorar, hoy me siento bien, me siento cómodo, creo que se ve reflejado partido a partido. Voy a seguir trabajando. Si por ahí ven que no estoy bien, son circunstancias del partido, pero obviamente siento que puedo dar más, puedo aportar más al equipo”.

Por último, se le preguntó por una eventual convocatoria de sus compañeros a la selección peruana para el inicio de las Eliminatorias 2026 en la que debutarán frente a su país. Desea que varios de sus colegas de la ‘U’ sean llamados por el DT Juan Reynoso y en especial Piero Quispe.

“Por ahí estuvimos jodiendo el otro día con que Perú le iba a ganar a Paraguay, pero nada más. El técnico de Perú ya sabrá qué hacer con el rival. (...) Ojalá que sí, ojalá que se vaya todo el equipo si es posible a la selección, le hace bien al club. Lo de Piero Quispe va por buen camino y ojalá que lo citen, hoy hablé con él y está muy centrado en lo que es Universitario y si le toca bien, y si no seguirá trabajando como lo viene haciendo”.