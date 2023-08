Representante de Santiago García le respondió a ex médico de Alianza Lima: “De ninguna manera llegó lesionado”

El representante de Santiago García le respondió al exmédico de Alianza Lima | TV Perú

La renuncia del doctor Alejandro Mesarina a la jefatura médica del club Alianza Lima desató varias polémicas respecto a las lesiones que presentan los ‘blanquiazules’ hasta el momento. El ex médico de Matute no se guardó nada y detalló cómo se estaba llevando ese tema en la interna del cuadro victoriano. Aseguró que los ‘íntimos’ se están manejando de manera “chicha” y deslizó la posibilidad de que Andrés Andrade, Gino Peruzzi y Santiago García llegaron con dolencia a La Victoria a inicios de año.

“Para empezar, hubo un secretismo brutal. Si me decían, yo lo investigaba. Peruzzi fue honesto y me dijo en el consultorio que tenía lesión de larga data en el tendón rotuliano de la rodilla izquierda y la comprobamos con ecografía. Me pareció buena su actitud. Luego me fui enterando de los demás. García tuvo desgarros enormes en la pantorrilla, fue operado en Chile del tobillo y la misma no cumplió su objetivo. Yo a García lo encontré en el entrenamiento; el ‘Rifle’ (Andrade), aparentemente, no tenía nada y ya estaba contratado. Si te daban un dosier de que el jugador estaba lesionado tal año, entonces, otra hubiera sido la cosa”, declaró Mesarina en una entrevista a Depor.

Dichas declaraciones no le gustaron al representante de García, Narciso Algamis, quien salió al frente a defenderlo. Puso en tela de juicio las declaraciones del doctor porque le causa mucha extrañeza que salga a hablar justo ahora, cuando ya no está en el club.

“Si dijo las cosas que dijo por qué no las dijo antes. Me causa molestia, pero no lo voy a juzgar. Si tenía algo que decir, tenía que decirlo en su momento, cuando pertenecía al club, puertas adentro o afuera, no importa, pero nunca lo escuché hablar”, se pronunció Algamis a TV Deportes.

Además, el mánager del central argentino precisó que Mesarina no estaba cuando llegaron los refuerzos y no sabe quién los revisó, pero dejó en claro que su representado sí pasó por todas las pruebas médicas. Y fue enfático en decir que García no llegó lesionado a Matute.

“Lo lógico era que el jefe del departamento médico chequeara a los jugadores que estaban llegando, no sé por qué no lo hizo. Yo tengo entendido que cuando se hicieron las contrataciones el doctor no estaba en Lima. No sé quién revisó a los jugadores, pero los revisaron porque a Santiago lo revisaron. De ninguna manera llegó lesionado el jugador, para nada”, explicó el médico.

Santiago García tiene contrato con Alianza Lima por todo el 2023.

Contundente mensaje a la Federación Peruana de Fútbol

Ni bien terminó el partido de Alianza Lima contra César Vallejo en Trujillo, Santiago García tomó la palabra, pero no para analizar el empate agónico que sacaron los ‘blanquiazules’ en los últimos minutos. El defensa se refirió a lo mal que se está manejando la Liga 1, hizo una crítica constructiva para que las cosas mejoren en el torneo local. Todo esto se dio por el exceso de tiempo muerto que se dio en el encuentro, ya sea por faltas, decisiones arbitrales, y más.

“Sobre el partido no quiero hablar porque es difícil hablar al final. Lo que sí quiero decir a la liga peruana y al arbitraje para que crezca el juego, este fútbol tiene que crecer y tiene que haber más tiempo vivo de juego. Acá se corta mucho, tiene que crecer más la Federación en hacer el tiempo más vivo. Mucho se esconde la pelota, eso no sirve. Esconder, tirarse es algo que no me gusta. Siempre hay presión, pero hoy me dio la sensación que queremos jugar un poco más, pero aquí los árbitros tienen que crecer, tienen que hacer el juego para adelante, que no se corte tanto”, comentó el experimientado central.