Presidente de LDU de Quito hizo confesión sobre día que presentó a Paolo Guerrero como nuevo fichaje

El presidente de Isaac Álvarez mencionó sobre la importancia de Paolo Guerrero en el club y lo que significó para él su fichaje. (futbolecuador)

El delantero Paolo Guerrero viajó con la delegación de LDU de Quito para enfrentar a Ñublense por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2023. El partido será el jueves 3 de agosto a las 19:00 horas en el estadio de Concepción. Ese duelo será el debut oficial del atacante peruano con su nuevo equipo.

El presidente del club, Isaac Álvarez, fue entrevistado por ‘Futbolecuador’ y dio detalles acerca del fichaje del ‘Depredador’. Incluso confesó que fue un gran momento para él anunciar la llegada del futbolista de 39 años al equipo de Quito.

“Ante todo, tuve el gusto y fue un momento muy importante de mi vida presentar a un jugador de los quilates de Paolo (Guerrero). Más de una década en Europa, otra década en Brasil, un paso corto por Argentina y ahora, recogiendo las palabras propias de él, estar en el más grande de Ecuador”, declaró el mandamás del club ecuatoriano.

Además, Álvarez expresó su emoción por las palabras que tuvo Guerrero en su presentación: “A nosotros, como Liga, nos emociona más. Nos alegra que un jugador de la talla de él y con el recorrido de él se exprese de esa forma del club al que ahora pertenece. Debutó con Universidad Católica (amistoso) y anotó gol”.

Finalmente, el presidente de LDU expresó el gran impacto que tiene la contratación del ‘Depredador’ para los ‘albos’: “Su presencia en muy importante... y la del resto de la plantilla. Pero él le da un plus especial”.

Guerrero tuvo su debut con la camiseta del conjunto ecuatoriano el pasado jueves 27 de julio en un amistoso ante Universidad Católica. El ariete de 39 años marcó su primer tanto con los ‘albos’ a los cinco minutos de juego tras realizar un remate de cabeza.

En duelo de preparación, el delantero peruano convirtió de cabeza el 1-0 parcial ante los estudiantiles. (Video: Liga TV)

Paolo Guerrero habló acerca del duelo ante Ñublense

La delegación de LDU realizó su viaje el martes 1 de agosto con rumbo a Chile para enfrentarse a Ñublense. El delantero Paolo Guerrero fue entrevistado y se refirió a cómo está yendo su adaptación a la altura de Quito. Asimismo, dio detalles de como lo recibió el plantel ‘albo’.

“El grupo me ha tratado super bien. Liga me ha tratado muy bien. Estoy muy feliz y ahora tratar de dar lo mejor de mí. Buscar hacer un buen partido y venir acá a dar lo mejor para clasificar que es lo que buscamos”, afirmó el goleador de la selección peruana.

Guerrero comentó acerca de su adaptación a Quito, dado a que es una ciudad de altura: “Muy bien, cada día me adapto mejor. Al principio, tenía un poco de miedo, pero creo que lo estoy dejando de lado. Por ratos me olvido. Me siento muy bien”.

Por último, el ‘9’ habló sobre su rival en la Copa Sudamericana y describió cómo es su juego: “Es un equipo difícil, juega muy bien al fútbol. Va a ser como todo partido de octavos de final: reñido y difícil. Mucha expectativa. Va a ser un buen partido”.

El atacante de 39 años ya sabe lo que es anotarle a Ñublense. En la fase de grupos de la Copa Libertadores, ariete le marcó en la primera fecha a los ‘diablos rojos’ a los 54 minutos de juego tras dejar en el camino a dos defensas rivales. El estadio fue el de Concepción, el mismo donde se llevará a cabo el duelo ante LDU por el torneo de Conmebol.