Nicola Porcella habló en ‘La Casa de los Famosos’ sobre las críticas por su actuación con Angie Arizaga | Canal 5

Nicola Porcella se ha convertido en una de las figuras de ‘La Casa de los Famosos México’. El peruano ha ganado gran popularidad y se perfila como el ganador, pues incluso se ha convertido en el primer finalista del programa. Su forma de ser ha cautivado a su público y, recientemente, fue parte de la dinámica de la vida en fotos.

En este bloque, Porcella tenía al frente una serie de imágenes personales de diversas etapas de su vida, con la que recordaba uno a uno estos momentos. Sin embargo, hubo uno en especial que llamó la atención y en el que se explayó un poco más.

Se trató de la vez en que el exchico reality se convirtió en actor para una de las producciones de América Televisión. El exfutbolista mostró una fotografía que era una captura de un capítulo de ‘Ven Baila Quinceañera’. Sobre ello, Nicola mencionó que recibió muchas críticas por la telenovela por su desempeño junto a su expareja Angie Arizaga.

Comentó que fue la primera novela que hizo y en esa época salió a la luz todo el escándalo del supuesto maltrato de Nicola hacia la modelo, por lo que su desempeño no era el mejor y las escenas no salían como hubiera esperado que sea.

“Esta fue mi primera novela, fue la que todo el mundo me criticó. Yo tuve una discusión con mi ex, ella llamó a un amigo, venden unos audios en los que dicen que yo la había maltratado, comenzaron las críticas por la novela porque grababa escenas con ella, ella era mi pareja en la novela”, comentó al respecto.

Nicola Porcella habló de las críticas a su actuación con Angie Arizaga.

‘Fue difícil actuar después de lo que pasamos’

En otro momento, Nicola Porcella hizo una reflexión e indicó que como no tenía la capacidad de un actor, le fue complicado cumplir con su rol cuando había tenido todo un conflicto encima. Comentó que tanto él como Angie Arizaga sintieron lo mismo.

“Para nosotros que no éramos actores era muy difícil grabar después de los que habíamos pasado y la gente nos criticaba, decían que no sabíamos actuar, pero no sabían lo que ella y yo estábamos sufriendo por dentro”, agregó el integrante de ‘La Casa de los Famosos’.

Finalmente, recalcó que ha aprendido de sus errores y con lo que le ha pasado en la vida ha aprendido a elegir bien a las personas y a notar que no es el dueño de una sola verdad. “Que asuma sus errores, a veces te ciegas y crees que eres el dueño del mundo y que sepas bien las compañías que tienes que elegir”, finalizó al respecto.

Angie Arizaga y Nicola Porcella en 'Ven baila, quinceañera'.

Nicola Porcella se despidió de Perú

Luego de ganar el premio de primer finalista de ‘La Casa de los Famosos’, Nicola Porcella dedicó unas palabras a sus seguidores. En su discurso, mencionó que quiere iniciar una nueva vida en México e incluso casi descarta volver al Perú. Sin embargo, hizo un mea culpa mencionando que le hubiera gustado despedirse de otra manera, pero las cosas se dieron así finalmente.

“Gracias Perú porque sé que hay gente que me apoya mucho y esto para mí es super importante, es mi país y si cometí muchos errores, pero la idea es evolucionar y creo que he demostrado eso. De repente ya no vuelvo a trabajar más en televisión allá, pero me hubiera gustado irme bien y bonito, haciendo lo que me gusta”, indicó.