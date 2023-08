Magaly Medina confirma que ‘La casa de Magaly’ se estrena este mes y revela más detalles de su reality

La Casa de Magaly se estrenará en agosto.

Gran expectativa se ha generado luego de que Magaly Medina anunciara la llegada de ‘La Casa de Magaly’ un formato del que ella se enamoró al ver en la televisión española. La periodista peruana ya ha tenido este formato anteriormente en tres oportunidades y este 2023 nuevamente lo traerá a las pantallas.

Sin embargo, la euforia es mayor debido al éxito de ‘La Casa de los Famosos México’, espacio en el que se encuentra participando Nicola Porcella. El formato ha llamado la atención y es por ello que muchos esperan la versión ‘peruana’ que traería Magaly Medina.

Ante ello, la esposa de Alfredo Zambrano comentó que está ultimando detalles para este nuevo formato. Según contó, la gente está despertando interés por estos realities, pero destacó que su programa fue el primero en tenerlo en el Perú.

“Supongo que ‘La casa de los famosos’ en México ha despertado interés en este tipo de realities en el que nosotros, en Perú, fuimos pioneros”, comentó para Trome.

Por otro lado, se refirió a cómo sería la dinámica del programa. Como se sabe, en México todos juegan con el fin de llevarse un premio mayor, por su parte, Magaly menciona que no cuenta con ese presupuesto, por lo que solo tendrá un pago para cada participante durante su estancia.

“No tenemos el presupuesto de los mexicanos. Hace mucho tiempo, cuando vi realities de la tv española, me enamoré del formato y se lo he propuesto al canal, pero no tenemos las espaldas financieras de los españoles y los mexicanos”, agregó la ‘Urraca’.

¿Cuándo se estrenará ‘La Casa de Magaly’?

La conductora de ‘Magaly TV La Firme’ reveló cuál será la fecha en la que su reality verá la luz. Aunque se pusieron muchas fechas en el tintero, finalmente confirmó que en el mes de agosto será que veremos a los famosos de la farándula peruana convivir en una misma casa.

“Será este mes de todas maneras, aún no puedo dar fechas”, respondió la reconocida periodista.

En otro momento, se refirió a la cancelación de ‘Tierra de famosos’, el reality de convivencia de Latina que iba a hacerle competencia, pero que finalmente no verá la luz. Sobre ello, mencionó que le sorprendió los anuncios, pero cree que el presupuesto era alto, razón por la que habría sido cancelada.

Magaly Medina próxima a lanzar 'La Casa de Magaly'.

“A mí, me asombró que anunciaran un reality de tantos meses. Eso es costosísimo, no pensé que algún canal peruano tuviera los bolsillos para aguantar eso. Los tiempos que corren no son buenos en la televisión de nuestro país para presupuestos altísimos”, finalizó al respecto.

Así luce ‘La Casa de Magaly’

Según mostró la periodista en su adelanto. Tiene al frente una casa en la que convivirán 11 famosos y tendrán más de 60 cámaras vigilándolos las 24 horas. Allí, podrán verlos sin filtros conociendo sus penas, alegrías, tristezas y más emociones que puedan tener en cuatro paredes.

Aunque desde hace mucho venía anunciando este trabajo, finalmente ya verá la luz, por esa razón la periodista se mostró emocionada por el apoyo y recalcó que no tienen mucho presupuesto. “El proyecto lo tenemos desde el año pasado. Somos una producción Chihuán, misia. Esto cuesta mucho dinero, mucha inversión. ´La Casa de Magaly´ se ha hecho posible, se ha hecho realidad”, fueron las primeras palabras de la conductora al mostrar el adelanto que anuncia el regreso de su reality.

“Tengo que agradecer el apoyo de mi canal y de los auspiciadores. Si las anteriores daban mucho de qué hablar, esta casa con las nuevas tecnologías, ay no saben las confesiones”, señaló asegurando que tendrá sorpresas para su público.