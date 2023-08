Jugador de LDU de Quito llenó de elogios a Paolo Guerrero y lo comparó con estrellas de Manchester United y AC Milan

El extremo Alexander Alvarado se elogió a Paolo Guerrero y lo comparó con estrellas internacionales como Nani y Alexander Pato. (Twitter: futbolecuador.com)

El delantero Paolo Guerrero fue convocado para el duelo de ida entre LDU de Quito y Ñublense por los octavos de final de la Copa Sudamericana. El duelo será el jueves 3 de agosto a las 19:00 horas en el estadio de Concepción, Chile. Ese encuentro marcará el debut del atacante peruano en su nuevo equipo.

Te puede interesar: Paolo Guerrero tardó 5 minutos para anotar golazo con LDU de Quito en amistoso ante Universidad Católica

El plantel de los ‘albos’ viajó al país sureño el martes 1 de agosto. Previo a abordar el avión, el extremo Alexander Alvarado fue entrevistado por la prensa y le preguntaron acerca de la llegada del ‘Depredador’ al club. El futbolista de 24 años lo llenó de elogios y lo comparó a la altura de estrellas del balompié mundial.

“A Paolo (Guerrero) con su jerarquía y la clase de jugador que es, solo tenía que adaptarse a la altura. Obviamente, sabemos lo que él es: un jugador que protege bien la pelota, que tiene técnica y que es fuerte. Estamos esperando que se adapte a la altura. Como en Chile no es altura, si es que va a jugar de titular o va a tener minutos le va a ir muy bien”, declaró Alvarado.

Te puede interesar: Paolo Guerrero: así reaccionaron los hinchas de LDU de Quito al primer gol del delantero peruano

Asimismo, el extremo ecuatoriano se refirió al haber jugado con grandes jugadores durante su carrera: “He tenido esa suerte de jugar con buenos jugadores. En Orlando City tuve la suerte de jugar con Nani, con Alexander Pato y con Pedro Gallese. Ahora con Paolo Guerrero que todavía no hemos jugado, pero estamos ahí cerquita. Creo que es algo que el fútbol me ha regalado y, obviamente, yo tratando de aprender de ellos”.

Paolo Guerrero volverá a jugar en la Copa Sudamericana. Las otras dos ocasiones fueron cuando jugaba en Flamengo. En esas ediciones, 2017 y 2016, no pudo marcar por lo que buscará romper esa mala racha ante Ñublense. Eso sí, ya sabe lo que es marcarle al cuadro chileno. En la Copa Libertadores de este año, le anotó cuando pertenecía a Racing Club.

Te puede interesar: Paolo Guerrero quedó listo para su debut con LDU ante Ñublense: ¿Cómo le fue en la Copa Sudamericana?

La vuelta del encuentro se dará el jueves 10 de agosto a las 19:00 horas de Perú en el estadio Rodrigo Paz Delgado. El ganador de este compromiso se enfrentará al vencedor del duelo entre Cerro Porteño y Sao Paulo en los cuartos de final del torneo de Conmebol. Sus compromisos serán los jueves 3 y 10 de agosto a las 17:00 horas de Perú.

Paolo Guerrero viajó con LDU de Quito para enfrentar a Ñublense por la Copa Sudamericana.

Pedro Gallese compartió vestuario con Alexander Alvarado

El extremo Alexander Alvarado tuvo un paso por Orlando City entre el 2020 hasta el 2023. Solamente disputó la temporada 2021 y disputó unos cuantos partidos en la Mayor League Soccer (MLS). En el 2022 se fue cedido a LDU de Quito para posteriormente ser vendido al conjunto ecuatoriano.

En esos dos años coincidió en el equipo con el arquero Pedro Gallese y estrellas internacionales como Nani y Alexander Pato. El seleccionado nacional también comenzó su etapa en los ‘leones’ en el 2020 tras su pasó por Tiburones Rojos de México.

Alvarado coincidió con el portero peruano en el campo en diez oportunidades. En ocho ocasiones ingresó al campo en los últimos minutos y solo en dos juegos arrancó como titular. A pesar de que fue convocado en más compromisos, se quedó sin ingresar en 19 encuentros.

En toda su etapa en los ‘leones’, estuvo en el campo de juego en 12 ocasiones y disputó 214 minutos. En todos esos partidos, no consiguió marcar ni un gol ni tampoco dar una asistencia a sus compañeros. Además, no participó en la Leagues Cup. Solamente estuvo en la banca en una ocasión y fue en la derrota de Orlando City ante New England por 3-1.