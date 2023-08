Janet Barboza revela crisis en la relación de Christian Domínguez: “Se siente en el tono de voz de Pamela Franco”

Janet Barboza revela posible crisis en la relación de Christian Domínguez. (Fuente: América Hoy)

Sin pelos en la lengua. La conductora de América Hoy, Janet Barboza con total franqueza, decidió opinar sobre la situación sentimental de su compañero en la conducción, Christian Domínguez, indicando que podría estar pasando por una dura crisis en su relación con la cantante Pamela Franco, basándose solo en sus observaciones.

Según la presentadora, se permite dicha aseveración por lo que ha percibido en la pareja y que no ha dudado en compartirlo con el cumbiambero en los camerino. “También tengo que decir que he sentido, yo. Yo he sentido, es mi percepción, seguramente me estoy equivocando, no lo sé solo Christian y Pamela lo saben, pero yo he sentido entre líneas (Cristian y te lo dije en el camerino) que algo no está marchando bien”, dijo en un inicio la popular ‘Rulitos‘ en el set de América Hoy.

“Y creo que el responsable de eso (no porque haya sacado los pies del plato) no por eso, no por lo otro de ninguna manera, sino que parece que no le estuvieras dando el tiempo necesario a Pamela, siento que hay crisis en la relación y Pamela lo sabe”, acotó la conductora sobre esa posibilidad. Como se recuerda, la cantante estuvo en el programa de Ethel Pozo para dar su versión sobre los rumores de la presunta infidelidad del padre de su hija.

Janet Barboza percibe crisis en la relación de Pamela Franco y Christian Domínguez. (Composición: Infobae)

Es ahí, donde el popular ‘Giselo‘ le consulta a Janet para intentar calmar la situación, pues todo era presenciado por Christian Domínguez, que solo atinaba a reírse de los comentarios. “¿Entonces usted ve crisis señora?”, fue la consulta Edson Dávila. La respuesta de Janet Barboza no se hizo esperar. “Sí, no hay que ponerse una venda en los ojos, pero se siente en el tono de voz de Pamela Franco, definitivamente”, fue la tajante respuesta de la integrante de América Hoy al presenciar las declaraciones de la cumbiambera en vivo.

Finalmente, basándose en su percepción, Janet afirma que los hombres, en general, no se dan cuenta de los problemas en su relación de pareja hasta que esta llega a su fin. “Ustedes, los hombres no se dan cuenta de la crisis en un matrimonio, (hasta) cuando acaba porque es verdad, los hombres nunca se dan cuenta, nunca se enteran, por eso nunca les dura”, finalizó la presentadora de televisión.

Pamela Franco tuvo peculiar reacción cuando le preguntaron sobre la supuesta infidelidad de Christian Domínguez.

Pamela Franco reconoce que su relación con Christian Domínguez ha cambiado

Hace poco, la cantante Pamela Franco se presentó en América Hoy junto a su pareja Christian Domínguez para hablar de la supuesta infidelidad que ha mencionado el periodista Kurt Villavicencio en su programa ‘Préndete‘. Tras pronunciarse en entrevista para el matutino, la cumbiambera reveló que desde que tuvieron una hija y viven una nueva etapa como familia, ella y Christian todavía se están adaptando.

“En el proceso que di a luz cambiaron muchas cosas y el tema de trabajo, porque yo nunca he dejado de trabajar, es un tema que estamos aprendiendo como pareja, a organizarnos, y llegar a un equilibrio, porque si estamos bien como pareja estamos bien como familia”, agregó la artista sobre su relación con el conductor de ‘América Hoy’.

Según Pamela, hay muchas cosas que no se saben. “Christian puede ser mediático, pero tampoco es que nuestra relación tiene que saberse todo. Una relación se lucha día a día. Si ya no podemos estar juntos, eso sí se diría”, sentenció.