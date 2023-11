“El imperio y sus despojos”, de Juan Mauricio Muñoz, una novela que explora la travesía épica de un migrante peruano en Estados Unidos

Juan Mauricio Muñoz, nacido en Lima en 1984, es actualmente editor de Infobae Perú. La editorial Animal de Invierno publica su novela "El imperio y sus despojos".

La editorial Animal de Invierno presenta la novela “El imperio y sus despojos”, del escritor y periodista peruano Juan Mauricio Muñoz. En esta historia, impecablemente contada, se explora el concepto de pertenencia como un camino aparentemente interminable. El protagonista, Rubén Pinto, un migrante peruano expulsado de los Estados Unidos, se convierte en el personaje principal de esta travesía.

El vínculo de Pinto con ‘La Raza’, una pandilla hispana infame afincada en Carolina del Norte, sigue atormentándolo. La violencia, la añoranza y la agresión se mezclan en su irracional aspiración de regresar a su tierra natal, el Perú. Siendo consciente de los peligros y los imponentes obstáculos que deberá afrontar, Rubén se aventura nuevamente en una peligrosa senda, en la que se encontrará cara a cara con la muerte.

Pero, ¿a dónde busca regresar realmente? Ese vasto país norteamericano, con el que ha chocado en numerosas ocasiones, lo repudia, mas también demanda su presencia. Y Rubén, esta vez, no optará por la senda más segura.

¿Cuándo se presenta de “El imperio y sus despojos”?

La obra literaria será presentada y comentada hoy, jueves 03 de agosto, a las 7:00 p.m., en el Centro Cultural Tierra Baldía, ubicado en la avenida El Ejército 847, en el distrito de Miraflores. En este evento, el autor estará en compañía de los literatos Julia Wong, Leonardo Ledesma y Renzo Gómez Vega.

¿Quién es el autor de “El imperio y sus despojos”?

La vida del escritor Juan Mauricio Muñoz, nacido en Lima en 1984, entrelaza su pasión por la literatura, el periodismo y el deporte, ya que es un boxeador master y un pelotero frustrado.

Su trayectoria literaria incluye la publicación de los poemarios “El lado oscuro” (2009) y “Autogolpe” (2012), así como del libro de cuentos ”Al norte no está el paraíso” (2018). En el ámbito periodístico, ejerció como coordinador web en el diario Trome y actualmente se desempeña como editor en Infobae Perú.

Su partida forzosa de los Estados Unidos en 2004 resultó también una fuente de inspiración en su carrera literaria, pues a partir de ese hecho se enfocó en narrar las vivencias de los inmigrantes en ese país norteamericano.

Juan Mauricio Muñoz presente en la FIL de Lima

Además, de la presentación formal de la novela prevista para hoy, jueves, ayer Juan Mauricio Muñoz firmó ejemplares de su novela “El imperio y sus despojos” en el stand 27 de la Feria Internacional del Libro de Lima (FIL), en el parque Próceres de la Independencia, ubicado en la avenida Salaverry cuadra 16, en Jesús María.

La FIL de Lima fue el escenario ideal para que los amantes de la literatura y los seguidores de Juan Mauricio tuvieran la oportunidad de conocer al autor en persona y para obtener una copia firmada de su obra más reciente.

Aquí un fragmento de ‘El imperio y sus despojos’

En exclusiva para Infobae Perú, el escritor brinda un adelanto de su novela. Este fragmento ha sido especialmente escogido por él para compartir con los lectores de nuestro medio:

“... ¿Pasaporte?», me pregunta la oficial de Inmigraciones, una cubana maciza que apenas levanta la mirada y revisa los documentos con la punta de los dedos como si todo le apestara. Estoy en el aeropuerto de Miami. He hecho una fila de dos horas para llegar hasta la mujer que se presenta como la agente Sandoval en la solapa de su camisa. Mis brazos y piernas están entumecidos.

Es una pérdida de tiempo quejarse por la lentitud de Sandoval, porque aparecen un par de policías caucásicos corpulentos de un metro noventa con sus pastores alemanes, armados como si se estuvieran preparando para una nueva guerra mundial, y te amenazan con deportarte a tu país de origen: «Este es Estados Unidos, acá se siguen las reglas, no como esos países tercermundistas de donde vienes, you got it?».

Estoy aburrido y estresado, no más que los otros pasajeros que llevan su propia cruz. Tengo la vejiga a punto de explotar, pero no voy al baño por temor a perder mi lugar y eso es otro alboroto. En este ambiente tenso, el aire acondicionado apenas nos llega porque somos demasiados. En los dispensadores se han acabado las golosinas y las botellas de agua y gaseosa. Hay pasajeros, apostados en las columnas, que han perdido a sus familiares de vista cuando desembarcaron del avión y aún los están buscando. Gritos y llantos de niños desesperados. Los sonidos de los aviones que despegan y aterrizan no nos dejan concentrar. Personas que piden lapiceros prestados para rellenar los formularios de Inmigración porque en la vitrina de la recepción no hay ninguno; se los han robado como hacen en todos los aeropuertos del mundo. Un par de ancianos en sillas de ruedas se quejan, desesperados, que quieren pasar, pero nadie les hace caso. Todo es un caos. Nadie controla nada. A los oficiales poco les importa, están atentos ante cualquier sospechoso que puede desencadenar un atentado...”