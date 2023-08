Erick Osores cuestionó a Alianza Lima por su turbio presente: “¿Tiene un norte?”

El periodista se refirió a la agitada semana que tuvieron los 'blanquiazules' con diversos problemas dentro y fuera de la cancha. (Video: ESPN Perú)

Alianza Lima viene atravesando sus momentos más bajos de la temporada. Y es que el mes de julio ha sido bastante movido y no parece haber una señal de que acabe. Las diversas situaciones ocurridas fuera de las canchas, agregando al pobre juego del equipo y otros suceso más han causado terremoto en las oficinas de La Victoria. En ese sentido, Erick Osores cuestionó el presente de los ‘blanquiazules’, que no parecen tener un rumbo fijo.

Te puede interesar: Alianza Lima vs César Vallejo 1-1: goles y resumen del empate en Trujillo por Torneo Clausura de Liga 1

“La semana empezó con la salida de Guillermo Salas. Luego llegó Nixon Perea y tomó decisiones en cuanto a lo futbolístico. De ahí Reyna no estuvo ante Vallejo porque le llegó una oferta y él quiere irse. Alianza no quiere venderlo porque lo necesita o tal vez requiera de una cantidad importante. En el camino se habló de los médicos, que renunciaron, y de las extrañas lesiones”, fueron sus primeras palabras en el programa Equipo F de ESPN Perú.

De la misma manera, recordó la partida de ‘Chicho’ y la relación que tuvo con algunos futbolistas. “Cueva, hace un mes castigado, el sábado fue capitán. Una semana durísima con las palabras de Barcos, las de Guillermo Salas con nombres de jugadores que no lo habrían querido, mensajes que no llegaban a los jugadores”, dijo.

Alianza Lima cesó a Guillermo Salas de la dirección técnica. (Willy Escurra)

En eso, Erick Osores rescató la propuesta de juego del entrenador auxiliar, quien mandó al campo ante César Vallejo a dos jugadores de la Reserva, quienes mostraron cualidades interesantes. “Si hay que ponerle un punto a favor es que el técnico Nixon Perea demostró que pasar de la reserva al primer equipo tiene una conexión. Hizo debutar a dos muchachos que lo hicieron de manera correcta, además que empató sobre la hora”, sostuvo.

Te puede interesar: Alianza Lima vs César Vallejo: los jugadores ‘poetas’ que defendieron la camiseta ‘blanquiazul’

Ahí fue cuando el comunicador se preguntó si la directiva de Alianza Lima ha venido manejando cada asunto de manera correcta. “¿Qué pasa en Alianza? ¿Los problemas están afuera o los enemigos están adentro? O es que uno quiere A y otro B. ¿Manda uno o manda el otro? ¿Hay un norte para Alianza?”, concluyó.

Los problemas de Alianza Lima

Los inconvenientes de Alianza Lima habrían empezado con la indisciplina de Christian Cueva a inicios de julio. De hecho, se perdió los partidos ante Sporting Cristal y Sport Boys. A ello se le sumó el bajo rendimiento del equipo, que en los últimos cuatro partidos no ha podido ganar (empató en tres ocasiones y perdió en una).

Te puede interesar: Partidos de hoy, sábado 29 de julio: horarios, canales TV y resultados en vivo

Hasta antes del reciente empate ante César Vallejo en Trujillo, Guillermo Salas era el entrenador, pero la directiva optó por cesarlo. En declaraciones que brindó para GOLPERU, admitió que sucedió de forma imprevista y que no todos los jugadores se despidieron de él, dando a entender que hubo jugadores con los que no tuvo una buena relación.

En total desacuerdo, el entrenador dio detalles de su conversación con José Bellina antes de salir de Matute. (Video: GOLPERU)

El tema de Pablo Lavandeira también fue tocado, ya que el uruguayo salió del club rumbo a Melgar previo al comienzo del Torneo Clausura. Pero lo que causó polémica fueron sus declaraciones, deslizando que los motivos que le llevaron a tomar la decisión de cambiar fue que no sintió que hubo una competencia desleal al confesarle a un miembro del Fondo Blanquiazul que “me saco el ancho trabajando todo el tiempo y vienen jugadores que no entrenan y hacen lo que les da la gana y yo no juego... ¿y ellos juegan?”.

Pero el asunto que fue la gota que derramó el vaso fueron los partes médicos. Este año ha sido un martirio para Alianza Lima con sendas bajas en varios momentos del campeonato. Gino Peruzzi, Andrés Andrade y más futbolistas se vieron afectados por lesiones, aunque las palabras de José Bellina en conferencia de prensa terminaron sacando a los médicos del club. Alejandro Mesarina, exmédico, confesó en una reciente entrevista que el manejo de la entidad ‘victoriana’ no es la ideal. Aparte de la elección del nuevo DT, que es un tema pendiente. Sin duda, se desconoce cuándo se calmarán las aguas en el entorno ‘aliancista’.