Dónde ver LDU vs Ñublense: TV del debut de Paolo Guerrero por octavos ida de Copa Sudamericana 2023

Se acerca el debut de Paolo Guerrero con LDU de Quito. El jueves 3 de agosto su equipo chocará ante Ñublense por la ida de octavos de final de la Copa Sudamericana 2023. Este partido iniciará a las 19:00 horas de Perú y tendrá como escenario el Estadio de Concepción.

El ‘Depredador’ ya sumó sus primeros minutos con el conjunto ‘albo’, pero no oficiales. Esto ocurrió hace casi una semana atrás cuando su club disputó un amistoso con Universidad Católica, el cual terminó en victoria a favor (2-1). Incluso anotó un golazo de cabeza.

El peruano y compañía buscarán un resultado en Chile que les permita definir la llave en casa. En ese sentido, la vuelta se realizará el jueves 10 de agosto a las 19:00 horas en el estadio Rodrigo Paz Delgado. El ganador de este enfrentamiento se medirá ante el vencedor del Sao Paulo vs San Lorenzo.

¿Cómo llegaron a octavos de Copa Sudamericana?

LDU se ubicó en el Grupo A junto a Magallanes de Chile, Botafogo de Brasil y Universidad César Vallejo de Perú y consiguió liderar la tabla con 12 puntos. Incluso superó en esta instancia de Sudamericana de forma invicta (ganó y empató tres partidos). Clasificó directamente como primero de su serie.

Ñublense, por su parte, inició su primera incursión internacional en la Libertadores. Compitió con Racing de Argentina, Aucas de Ecuador y Flamengo de Brasil y se posicionó como tercero, de esta manera, obtuvo su boleto al play off del segundo certamen de Conmebol. Ahí se midió con Audax Italiano y lo venció por la mínima diferencia.

Horarios del LDU de Quito vs Ñublense por Copa Sudamericana

En Perú el duelo iniciará a las 19:00 horas, al igual que en Ecuador y Colombia. En cuanto a otros países, arrancará a las 20:00 horas en Bolivia, Venezuela, Chile y Paraguay, mientras que a las 21:00 horas en Brasil, Uruguay y Argentina.

Canal TV para ver el debut de Paolo Guerrero en LDU vs Ñublense

Según la información publicada por Conmebol en sus redes, el estreno del delantero peruano se podrá ver a través de la señal de DirecTV. Asimismo, los fanáticos podrán vivir este encuentro en diferentes diapositivos (tablets, celulares, laptop y más) mediante la plataforma de esta empresa llamada DGO. Este servicio tiene diferentes planes. Por ejemplo, el mensual cuesta 69 soles y el anual bordea 690 soles.

Su regreso a la Copa Sudamericana y su invicto ante Ñublense

El LDU vs Ñublense será especial para Guerrero y no solo por su posible debut, sino también porque volverá a competir en la Copa Sudamericana. Algo que no hacía desde hace seis años. Su última participación se remonta al 20 de setiembre de 2017 cuando vestía la camiseta de Flamengo y goleó 4-0 a Chapecoense.

Por otro lado, el ‘Depredador’ se volverá a ver las caras con los ‘diablos rojos’ en esta temporada. Previamente, en su paso por Racing Club, se enfrentó ante los chilenos y le marcó una vez. Además, dio dos asistencias. La ‘academia’, con el peruano en su plantilla, no perdió.

El delantero peruano anotó el 2-0 ante el conjunto chileno por el certamen internacional. (ESPN).

Paolo Guerrero sería titular ante Ñublense

De acuerdo a información de medios ecuatorianos, en la práctica del martes, el técnico Luis Francisco Zubeldía alineó a Paolo Guerrero en el equipo titular pensando en el choque ante Ñublense. El ‘nueve’ nacional dejó buenas sensaciones y se perfila para comandar el ataque en el Estadio de Concepción.

Incluso, uno de sus compañeros le auguró un buen rendimiento al ‘Depredador’ en caso inicie ante la escuadra ‘mapocha’. “Como en Chile no es altura, si es que va a jugar de titular o va a tener minutos le va a ir muy bien”, dijo Alexander Alvarado.