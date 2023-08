Cachaza espera que romance entre Rafael Cardozo y Rosángela Espinoza sea real: “Con los sentimientos no se juega”

Rosángela Espinoza y Rafael Cardozo volvieron a ‘Esto es Guerra’ por todo lo alto. Lo que nadie imaginó en ese momento es que el reality se propondría juntar a estos modelos, por lo que les puso varios retos, incluso les pagó una cena romántica con la intención de que se conocieran mejor.

Con el pasar de las semanas, fue evidente que empezó a haber un pequeño acercamiento entre el brasileño y la popular ‘Chica Selfie’, incluso el modelo asistió a la fiesta de cumpleaños de su compañera y le llevó un detalle para sorpresa de los asistentes.

Este romance que estaría naciendo ha sorprendido a más de uno. Por este motivo, el programa ‘Amor y Fuego’ le consultó a Cachaza sobre las imágenes que uno puede encontrar en televisión, ella, siendo expareja de Rafael Cardozo, solo atinó a decir que esperaba que todo sea real.

Rafael Cardoso reveló que aún conserva el anillo de Cachaza.

“Ojalá que sí, con los sentimientos no se juegan. Me gustaría que sea algo real”, manifestó la brasileña, dejando entrever que la supuesta relación entre su expareja y Rosángela Espinoza es solo para las cámaras de ‘Esto es Guerra’.

Asimismo, la modelo remarcó su deseo para que Rafael Cardozo encuentre el amor verdadero, así sea al lado de Rosángela Espinoza o al lado de otra persona, así como ella lo encontró en los brazos de otro hombre tras separarse del brasileño hace un año atrás.

“Pues nada que les vaya bien (...) De todo corazón que le vaya bien, que sea feliz, pues eso, y si es con ella que sea con ella o si no con otra persona”, comentó bastante tranquila la influencer, quien en estos momentos se encuentra en el Perú al lado de su nueva pareja.

Rosángela Espinoza y Rafael Cardozo salieron juntos en una cita romántica. América TV

Rafael ya no siente nada por Cachaza

Pese a que tuvieron una relación sentimental de 12 años, Rafael Cardozo confesó que los sentimientos que alguna vez tuvo por Cachaza desaparecieron. De acuerdo a las últimas declaraciones que brindó, él ahora se enfoca en las personas que forman parte de su vida, mientras que los que ya no están, no le importa para nada.

“Ya no hay más amor, ya no hay cariño. Yo paso la página. Yo solo estoy con los míos, mi familia, mis amigos, a los que quiero y los que no son parte de mi vida, al costado”, expresó.

Asimismo, reveló que si en algún momento se cruza con su expareja por la calle, lo único que haría sería retirarse del lugar, pues no se sentiría cómodo teniéndola cerca, a pesar de señalar que no siente rencor por ella.

“No me la cruzaría, yo creo que me retiraría porque me sentiría muy incómodo. No hay resentimientos, ninguno. No hay ningún sentimiento malo”, sostuvo el integrante de ‘Esto es Guerra’.