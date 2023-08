Top 10 de los podcast favoritos hoy de Apple Perú

Estos son los 10 títulos que todos los usuarios están buscando en Apple. (Infobae)

Considerado como uno de los formatos digitales más “íntimos”, los podcast han ganado fama y se han posicionado entre el gusto del público peruano a raíz de la llegada de plataformas por streaming en el nuevo milenio como es el caso de Apple.

Su boom fue significativo desde que surgió la pandemia de coronavirus en 2020, que obligó a la mayoría de las personas a permanecer en el confinamiento, quienes a su vez empezaron a experimentar formatos y canales diversos para informarse y entretenerse.

Los podcast son productos de audio que están disponiblesa través de archivos o plataformas por streaming y una de sus grandes ventajas es que el usuario puede escucharlo cuando lo desee y cuantas veces quiera.

Sin embargo, el podcast no es algo nuevo, sino que se trata de un producto que gozó de amplia popularidad a principios del siglo XXI, pero que luego quedó relegado por la llegada de los discos compactos, ipods, entre otros.

No obstante, su fácil acceso, los amplios géneros y sus diversas narrativas han facilitado su nuevo apogeo y muchas empresas han comenzado a apostar nuevamente por ellas para llegar a más usuarios.

Actualmente este tipo de producciones han sido bien recibidas en Perú y prueba de ello son estos 10 podcast que están en boca de todos.

1. Psicologia Al Desnudo | psi.mammoliti

Psicología Al Desnudo surge de la idea de hacer llegar la Psicología a todas aquellas personas interesadas en el área y sobre todo, de la pasión por todas las temáticas relacionadas a la salud mental.Episodio a episodio, Marina Mammoliti, Psicóloga Clínica, irá reflexionando en torno a las temáticas que preocupan a las personas estos tiempos, para arrojar luz sobre ellas y caminar con vos hacia el bienestar.www.psimammoliti.com| Podcast por psi.mammoliti |

2. Hablando Huevadas

Jorge Luna y Ricardo Mendoza hablando huevadas e improvisando con sus preguntas. huevadas no?

3. Relatos en inglés con Duolingo

Mejora tu inglés y tu conocimiento del mundo angloparlante gracias a fascinantes historias de la vida real, narradas en un inglés fácil de entender y con comentarios en español para ayudarte con el contexto. Creado por Duolingo, la mejor manera de aprender un idioma. Presentado por Diana Gameros en colaboración con Adonde Media.

4. Durmiendo Podcast

¡Despídete del insomnio! Durmiendo es un podcast que te ayudará a relajarte y a conciliar el sueño a través de ejercicios y meditaciones que te ayudarán a reducir tu ansiedad y tu estrés. Acompáñanos todas las noches y dale a tu descanso la importancia que se merece. Producido por Dudas Media y creado por Se Regalan Dudas.

5. Curiosidades de la Historia National Geographic

Roma, Egipto, Grecia.. Conoce alguno de los momentos más interesantes de la historia de la mano de nuestros amenos podcasts en los que relatamos algunos curiosos episodios históricos.

6. Despertando Podcast

Mi propósito es despertar tu conciencia en base a mis experiencias y resultados, para que puedas lograr con diferentes programas hallar herramientas, vehículos y caminos que te acerquen a lograr libertad económica, felicidad, autoestima, salud integral y sobre todo vivir haciendo lo que más te gusta..Despierta conmigo y ayúdame a despertar con tu éxito a millones en este mundo.

7. Libros para Emprendedores

En cada episodio se resume un libro de utilidad para emprendedores o para aquellos que quieran serlo algún día. Libros de negocios, marketing, ventas, inspiración, motivación, educación, gestión de personal, hablar en público, gestión económica, relaciones y networking. Un podcast de Luis Ramos, emprendedor, empresario y experto en Marca Personal.Con más de 40 millones de descargas, Libros para Emprendedores es el podcast de Negocios más escuchado del mundo. See

8. Emprendebroders

Daniel y Diego hablan como broders sobre negocios, emprendmiento e inversiones.

9. Inglés desde cero

Aprende inglés desde cero, gratis y con nativos del idioma formados en su enseñanza.

10. TED Talks Daily

Every weekday, TED Talks Daily brings you the latest talks in audio. Join host and journalist Elise Hu for thought-provoking ideas on every subject imaginable from Artificial Intelligence to Zoology, and everything in between given by the world's leading thinkers and creators. With TED Talks Daily, find some space in your day to change your perspectives, ignite your curiosity, and learn something new.

*Algunas descripciones podrían no estar disponibles porque la plataforma no las proporciona.

Apple en el streaming

Con sus servicios, Apple también busca dominar la guerra por el streaming. (REUTERS/Mike Segar)

Las plataformas de streaming han servido como un parteaguas para los podcast, pues gracias a ellas los usuarios pueden disfrutar de estas producciones auditivas cuando quieran y cuantas veces deseen.

Al igual que su gran competidor Spotify, la empresa de la manzanita no se queda atrás y cuenta con su servicio de Apple Podcast, con el que busca posicionarse en el gusto de más usuarios.

Tal es la importancia que han cobrado los podcast que la empresa cuentan con el Apple Podcast Award, que reconoce al “Mejor Programa del Año”.

En el 2022 los ganadores de esta presea fueron los creadores de “Slow Burn”, por la temporada Roe vs Wade, en la que se narra el litigio de 1973 cuando se abrió un debate nacional sobre la legalización del aborto.

“Apple Podcasts es el lugar en donde los usuarios descubren nuevos programas, disfrutan de sus favoritos, desbloquean excelentes experiencias auditivas y apoyan a los creadores que las hacen posibles”, ha dicho el vicepresidente de Music and Beats de Apple, Oliver Schusser.

