Partidos de hoy, martes 1 de agosto: horarios, canales TV y resultados en vivo. (Getty Images / Municipal / Barcelona FC)

El mes arrancará con mucho fútbol. Hoy martes 1 se llevará a cabo diversos partidos alrededor del mundo. Se iniciarán los octavos de final de la Copa Sudamericana y Copa Libertadores. Asimismo, se cerrará una fecha más de la Liga 1. Por otro lado, habrá grandes enfrentamientos de carácter amistosos.

Te puede interesar: Partidos de hoy, sábado 29 de julio: horarios, canales TV y resultados en vivo

En cuanto al campeonato peruano, Deportivo Municipal recibirá a ADT en el estadio Iván Elías Moreno de Villa El Salvador. El triunfo es importante para ambos, debido a que los locales quieren romper su mala racha de tres encuentros sin ganar, mientras que la visita puede acercarse a los primeros lugares del Torneo Clausura.

En la última jornada, la ‘franja’ sufrió una dura goleada a manos de Deportivo Binacional en la altura de Juliaca. El ‘vendaval celeste’, por su parte, venció por la mínima diferencia a Atlético Grau con un gol de penal de Willyan Mymbela.

Binacional 4-1 Municipal por fecha 5 del Torneo Clausura. (Liga 1 Play)

Las competencias de Conmebol regresan. Por ejemplo, en la Copa Libertadores, el duelo más atractivo será River Plate vs Internacional en Buenos Aires. Los ‘millonarios’ son los favoritos para quedarse con la ida de esta llave. Otros choques serán Argentinos Jrs vs Fluminense y Bolívar vs Atlético Paranaense. Los equipos brasileños, pese a jugar fuera de casa, se perfilan como candidatos para quedarse con la victoria.

Te puede interesar: Partidos de hoy, lunes 31 de julio: horarios, canales tv y resultados en vivo

En la Sudamericana, Corinthians y Emelec, escuadras que eliminaron a Universitario y Sporting Cristal en el play off, se medirán ante Newell’s Old Boys y Defensa y Justicia, correspondientemente. El otro partido que se realizará este día será Libertad vs Fortaleza en Paraguay. El equipo guaraní viene de competir ante Alianza Lima en la fase de grupos.

Por último, se jugarán amistosos, entre los que más generan expectativa son: Barcelona FC vs Milan y PSG vs Inter. El cuadro ‘culé' goleó 3-0 a su clásico rival, Real Madrid, en Estados Unidos.

Partidos de Liga 1

- Municipal 1-2 ADT (Finalizado)

Partidos de Copa Libertadores

- Argentinos Jrs vs Fluminense (17:00 horas / estadio Diego Armando Maradona / ESPN, Fox Sports y Star+)

Te puede interesar: Partidos de hoy, jueves 27 de julio: horarios, canales TV y resultados en vivo

- Bolívar vs Atlético Paranaense (19:00 horas / estadio Hernando Siles / Fox Sports y Star+)

- River Plate vs Internacional (19:00 horas / estadio Mas Monumental / ESPN, Star+, Fox Sports y Pluto TV)

Partidos de Copa Sudamericana

- Libertad vs Fortaleza (17:00 horas / estadio Defensores del Chaco / DirecTV y DGO)

- Emelec vs Defensa y Justicia (19:00 horas / estadio George Capwell / DirecTV, DGO, ESPN y Star+)

- Corinthians vs Newell’s Old Boys (19:30 horas / Neo Química Arena / DirecTV, DGO, ESPN y Star+)

Partidos de Mundial Femenino

- Vietnam 0-7 Países Bajos (Finalizado)

- Portugal 0-0 Estados Unidos (Finalizado)

- China 1-6 Inglaterra (Finalizado)

- Haití 0-2 Dinamarca (Finalizado)

Partidos amistosos

- PSG 1-2 Inter (Finalizado)

- Milan vs Barcelona (22:00 horas / Allegiant Stadium / Star+)

Partidos de Champions League

- Panathinaikos 2-2 Dnipro-1 (Finalizado)

- BATE 3-5 Aris (Finalizado)

- Olimpija 2-1 Ludogorets (Finalizado)

- Slovan Bratislava 2-2 Zrinjski (Finalizado)

Partidos de Europa League

- Valmiera / BSS 7-0 Tre Penne (Finalizado)

- Zimbru 0-4 Fenerbahce (Finalizado)

- Balzan 0-0 Neman Grodno (Finalizado)

- Swift Hesperange 3-2 The New Saints (Finalizado)

- Partizani Tirana 4-1 Atletic Club d’Escaldes (Finalizado)

- Buducnost 3-4 Struga (Finalizado)