La dura opinión de Melissa Klug sobre el conflicto entre Samahara Lobatón y Youna

Melissa Klug dio su opinión sobre el conflicto entre Samahara Lobatón y Youna. América Espectáculos / América TV

Atrás quedó el amor y respeto que se profesaban Samahara Lobatón y Youna. La pareja está en el ojo de la tormenta por la difusión de unos controversiales audios del barbero en ‘Magaly TV La Firme’, donde insultaba y descalificaba como mujer a la hija de Melissa Klug. En medio de las acusaciones de maltrato psicológico y chantaje, la ‘Blanca de Chucuito’ se pronunció.

Luego de presentarse en ‘América Hoy’, las cámaras del canal abordaron a Melissa Klug para consultarle sobre su relación actual con Samahara, de quien se especula está distanciada; y también sobre lo que piensa de la guerra que se ha iniciado entre la exchica reality con Jonathan Horna Feijoo, nombre real de Youna.

Desde que Samahara Lobatón y Youna anunciaron su separación, la expareja está en malos términos.

“Siempre conversamos, siempre estamos hablando de todo. Samahara vive a la espalda de mi casa. Tenemos una buena relación, la vamos a tener. Es mi hija”, expresó a ‘América Espectáculos’, indicando que le pareció “emotivo” que Samahara Lobatón dedicara unas tiernas palabras en redes sociales para poner fin a su alejamiento.

Cuando se le preguntó por Youna, la expareja de Jefferson Farfán prefirió no ahondar en el tema y dejó en claro que es su hija quien debe solucionar sus problemas.

“Ella tiene que decidir sobre su situación sentimental, yo no puedo decidir sobre su vida”, sentenció.

Melissa Klug se refirió a los enfrentamientos entre Samahara Lobatón y Youna, expareja de la influencer.

¿De qué acusa Samahara Lobatón a Youna?

Este lunes 31 de julio, Samahara Lobatón se presentó en ‘Magaly TV La Firme’ para acusar a Youna de maltrato psicológico, chantaje y de no cumplir con la manutención de su hija. También tildó al babero de “mal padre”, “manipulador” y de “mantenido”.

“Eso no viene desde ahora, Magaly. Él está así desde antes que yo me venga a Lima. Me decía desde la A a la Z, yo he tenido que soportar su maltrato psicológico. Él no le contesta el teléfono a mi hija, pero sí tiene para llamarme, para escribirme. Ver a dónde estoy a las 5 de la mañana”, dijo Samahara, quien difundió audios de su expareja para evidenciar su actitud violenta.

Por otro lado, la hija de Melissa Klug admitió que está en salidas románticas con Bryan Torres, mejor amigo de Jefferson Farfán. “No es mi actual pareja, estoy saliendo con él, todavía no estamos en una relación. Mi hija no lo conoce como mi enamorado, sino como mi amigo”.

Samahara Lobatón habla del daño psicológico que le causa Youna. Magaly TV La Firme / ATV

Youna se peleó con Magaly Medina

Inesperadamente, Youna se comunicó con Magaly Medina para defenderse de las graves acusaciones en su contra.

Youna estalla contra Magaly Medina por no dejarlo hablar en vivo.

“Una persona que sabe que está mintiéndole a todo el Perú no va a querer que yo hable porque yo le voy a preguntar de cuándo son las fechas. Yo le reclamaba sí. Fue a los dos que pisó el Perú porque se metió con Bryan porque ya venían hablando desde acá (en Estados Unidos)”, expresó el babero, pero fue interrumpido por Magaly Medina.

Youna reclamó en vivo porque no se le permitió hablar en el programa de espectáculos, pues la figura de ATV deseaba que la entrevista se postergara para la siguiente emisión. “Yo quiero decir (mi verdad) ahora. ¿Y si espero mañana todos ya piensan que yo soy malo con mi hija? Yo siempre le ruego para hablar con mi hija. ¡No me duele que esté con otra pareja! ¿Me pueden dejar hablar? Toda tu historia es una completa mentira”, sentenció. Luego, cortó la llamada furioso.