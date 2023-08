Melissa Klug advierte a ‘América Hoy’ sobre presencia de Yahaira Plasencia: “Si yo estoy acá, ella no viene”

Melissa Klug habla sobre la posible conducción en América Hoy y revela que no le gustaría tener en el set. (Fuente: América Hoy)

Fuertes declaraciones. La empresaria Melissa Klug no se guardó nada sobre sus preferencias personales y es que el programa de ‘América Hoy’ le consultó sobre la posibilidad de ser una de las conductoras del espacio de América Televisión tras la despedida de la modelo Valeria Piazza. La popular ‘Blanca de Chucuito’ advirtió que no tendría problemas, pero sí una condición. ¿De qué se trata?

En caso, Melissa sea convocada como nueva conductora de dicho espacio matutino, pondrá ciertos requisitos para evitar encuentros incómodos en el canal con la salsera Yahaira Plasencia. Todo esto, luego que los conductores Ethel Pozo, Edson Dávila, Janet Barboza y Christian Domínguez comentaran que la popular ‘Reina del Toto‘ también podría ser el reemplazo de la exreina de belleza.

En ese sentido, la mamá de Samahara Lobatón aseguró que de preferir a la cantante, ella se va del set. “Si ella viene, yo me voy”, expresó Melissa Klug, generando las risas en el set de Ethel Pozo, pero eso no quedó ahí, pues la empresaria habló sobre sus condiciones de ser elegida como la nueva integrante del matutino.“(Si soy la conductora de América Hoy) Yo puedo poner condiciones, si yo estoy acá, ella no viene”, agregó la expareja de Jefferson Farfán.

Melissa Klug no quiere la presencia de Yahaira Plasencia. (Composición: Infobae)

Incluso, Melissa reveló que nunca ha visto en persona a Yahaira Plasencia. “La verdad es que ni sé. Ahí me podría ayudar Valeria porque ella sabe más de farándula. Yo no la conozco, pues. Personalmente, no la conozco”, fueron las declaraciones de la actual pareja del futbolista Jesús Barco, dejando asombrados a los integrantes de ‘América Hoy’.

Melissa Klug le responde a sus detractores

Hace poco, en una entrevista para el programa de YouTube ‘Café con la Chevez’ del diario Trome, la empresaria Melissa Klug respondió enérgicamente a los comentarios malintencionados sobre su vida en las redes sociales. La popular ‘Blanca de Chucuito‘ se dirigió a sus ‘haters‘que aquellos que critican no conocen su historia de vida y lo que realmente ocurre en su entorno familiar como para que critiquen.

“Yo ya estoy bañada en aceite. Como si supieran, es bien fácil escribir y criticar a la persona sin antes haberte puesto en sus zapatos, saber tu historia al menos. Es mucho lo que hablan y pueden deslizar en redes, pero no das la cara. Yo sé que todas esas personas que escriben cosas, nunca me lo dirían en la cara porque no tienen la valentía”, fue la primera declaración que hizo Melissa para dicho programa en YouTube.

En otro contexto, la madre de Samahara Lobatón confirmó que no se hace problemas con sus críticos en sus cuentas de redes sociales, como muchos piensan, pues ella reveló que decidió borrar todos los comentarios negativos presentes en las plataformas digitales. “Yo he estado trabajando con una persona que veía mis redes, ahora yo misma reviso mis cosas, ella se encargaba de eliminar y bloquear, pero ahora, desde que yo manejo mis redes, simplemente hago lo mismo, elimino y bloqueo, son personas que no me suman nada... son mis redes y yo puedo hacer lo que quiera”, aseguró.

“Si alguien no está contento y está enfadada con ella misma o con mi vida y le causa dolor o estrés o envidia, simplemente no me siga o no vean mis cosas. Está bien que yo sea pública, pero si veo una persona pública y no me gusta su contenido, no la sigo”, finalizó.