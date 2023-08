Jorge Fossati se refirió a la posible venta de Piero Quispe: “Si se tiene que ir antes, nos sentiremos feliz por él”

El entrenador Jorge Fossati habló con Piero Quispe acerca de la mejoría que tenido en los últimos partidos.

Universitario de Deportes venció 3-0 a Carlos A. Mannucci por la fecha 6 del Torneo Clausura. Uno de los jugadores que anotó gol fue Piero Quispe. Al respecto, el entrenador Jorge Fossati admitió que el volante bajó su rendimiento y de los aspectos que implementó en su juego. Asimismo, dio su opinión acerca de una posible venta.

El estratega de 70 años se refirió al volante ofensivo en conferencia de prensa.“Yo no puedo hacer otra cosa con Piero (Quispe) que, como cualquiera de los muchachos, ponerme feliz de que esté creciendo. La vez pasada le dije que, en su momento, tuvo dos o tres partidos malos. Que cayó su nivel”.

Además, el ‘Flaco’ se refirió a los aspectos que ha mejorado el mediocampista peruano: “Cuando volvió a recuperar su nivel, no solo fue el anterior sino que sumó algunos detalles a su repertorio. Había muchos que no tenía. Por eso, hoy, está entre los mejores”.

El técnico uruguayo habló acerca de la posible venta de Quispe a un club extranjero: “Si hay interés en él, no puedo dejar de alegrarme por todo lo bueno que le pase. Como ha estado reservado en la fecha FIFA anterior para la selección. Todos son cosas que me ponen feliz. Ya se verá si es el momento, eso no lo decido yo. La decisión es del club si llegará una propuesta y se tiene que ir antes, a mitad de año, nos sentiremos feliz por él”.

El volante peruano sumó su tercer tanto en el campeonato nacional. Es la segunda ocasión que marca en el Torneo Clausura. La primera fue ante Academia Cantolao en la goleada por 4-1 del elenco ‘crema’ en la tercera jornada de la competición.

El futbolista de 21 años también convirtió dos oportunidades en la Copa Sudamericana. Esas anotaciones fueron ante Cienciano en la primera fase del torneo y ante Gimnasia y Esgrima de La Plata en la última fecha del grupo G. En ambas ocasiones, sus goles fueron en el estadio Monumental de Ate.

El volante puso el 1-0 frente a los trujillanos por Torneo Clausura de Liga 1. (Video: GOLPERU)

Universitario y su invicto en el Monumental

Universitario de Deportes está invicto en el estadio Monumental de Ate desde que llegó el entrenador Jorge Fossati. La institución ‘estudiantil’ ha disputado 10 partidos desde que asumió el técnico uruguayo asumió el cargo. En todos esos encuentros, la ‘U’ no perdió ninguno de ellos.

Su primer partido en el recinto deportivo ‘merengue’ fue ante ADT de Tarma. El resultado fue un 3-1 con goles de Luis Urruti (33 y 67′) y Emanuel Herrera (65′). En los siguientes encuentros llegaron los triunfos ante Cienciano (3-0) y Atlético Grau (2-1).

En la fecha 13 del Torneo Apertura jugaron ante Sporting Cristal. El elenco ‘merengue’ continuó con su buen momento y venció a los ‘celestes’ por 2-0. Martín Pérez Guedes (45+3′) y José Rivera (85′) fueron los anotadores de ese compromiso en el ‘coloso de Ate’.

La ‘U’ se enfrentó a Sport Boys en la siguiente jornada. El cuadro ‘rosado’ tuvo que actuar como local en el estadio Monumental porque el Miguel Grau del Callao aún no está habilitado y el Alberto Gallardo no fue cedido por Sporting Cristal. El resultado fue un 3-0 con una gran actuación de Alex Valera, autor de un ‘hat-trick’.

Universitario cerró el primer campeonato del año con dos triunfos ante César Vallejo (4-0) y Cusco FC (1-0). En el torneo Clausura ha jugado tres compromisos como locales: Alianza Atlético (2-0), Unión Comercio (2-0) y Carlos A. Mannucci (3-0).

En total, los ‘merengues’ han anotado 25 goles a su favor y solo han recibido dos tantos. Además, han mantenido su arco sin recibir una anotación en ocho oportunidades. Su siguiente duelo como local será ante Deportivo Binacional en la octava jornada del campeonato.