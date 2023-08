Gol de Edison Flores con remate en primera para el 2-0 de Universitario ante Mannucci por Liga 1

El volante puso el 2-0 frente a los trujillanos por Torneo Clausura de Liga 1. (Video: GOLPERU)

Universitario de Deportes se imponía en condición de local contra Carlos A. Mannucci en un cotejo válido por la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga 1 2023. Desde el inicio, los dueños de casa se volcaron en campo rival y atacaron por los costados y por el centro, aunque no estuvieron eficaces en un primer momento. Quispe pudo destrabar esta falencia con un tanto en área ‘carlista’. Pero la superioridad de los ‘merengues’ se trasladó en el marcador con el gol de Edison Flores, quien definió en primera para estirar la ventaja.

Esta acción se llevó a cabo a los 33 minutos de la primera mitad. Los dirigidos por Jorge Fossati se habían adueñado de la pelota y, con la supremacía reflejada en el ‘score’, transitó con calma la pelota de un lado a otro. En eso, José Bolívar se proyectó por la banda izquierda e intentó conectar con Alex Valera, aunque un futbolista del elenco trujillano se interpuso y mandó que Marcelo Gaona mande el balón al lateral.

El mismo Bolívar se apoyó en Marco Saravia, quien tocó por el medio con Aldo Corzo. La ‘Muelita’ pasó a una ubicación más central y descargó con Andy Polo, pero ante la imposibilidad de prosperar por su zona, tuvo que retroceder. El esférico volvió a los pies de Saravia, que jugó con Piero Quispe y este encaró para luego seguir con Rodrigo Ureña.

El chileno abrió con Polo con Martín Pérez Guedes y triangularon con los volantes, hasta que Corzo metió un pase filtrado para la ‘Joya’, quien sacó un centro rasante hacia atrás que fue captado por Edison Flores, que no dudó en pegarle en primera con su pierna izquierda para colocar el 2-0.

Secuencia del gol de Edison Flores tras asistencia de Andy Polo en Universitario vs Mannucci.

Con este resultado, Universitario tiene la tranquilidad para manejar mejor el partido. Y es que también tiene a su favor el hecho de que Carlos A. Mannucci tiene un jugador menos por la expulsión de Jefferson Portales en los primeros minutos de la contienda.

Conexión Andy Polo y Edison Flores en Universitario

Este gol de Edison Flores no hace más que iniciar la sociedad que en su momento comenzó con Andy Polo. De hecho, los dos futbolistas se formaron en las divisiones menores de la ‘U’ y también han coincidido en la selección peruana desde la Sub 15, Sub 17 y Sub 20.

Ahora, es tan fuerte la conexión entre ambos que en su regreso al conjunto ‘merengue’, el ‘Orejas’ reconoció que escogió el dorsal 19 porque su amigo tenía el 24 y quería que simbolizar el año de fundación del club uniendo ambos números. “El número 19 es por la dos primeras iniciales del año que se fundó la ‘U’. Es más, si ven la camiseta de Andy Polo es la 24″, dijo durante su presentación.

Edison Flores y Andy Polo se formaron en Universitario y juntos llegaron a la selección peruana. (FPF)

Primer gol en la Liga 1

Edison Flores se estrenó de cara al arco en la Liga 1 con este gol a Carlos A. Mannucci. En su regreso al equipo de sus amores luego de siete años, convirtió de penal ante Corinthians en la vuelta del ‘play off’ de la Copa Sudamericana, por lo que faltaba que lo hiciera en el torneo peruano.

Ubicación en el esquema de Jorge Fossati

Desde que el nacido en Collique, Lima, retornó a Universitario, se sabía que su presencia le iba a dar un salto de calidad a su equipo. Esto debido es polifuncional, tiene aplicación táctica, capacidad técnica y gol, cualidades que le permiten desempeñarse en diversas zonas del campo.

No obstante, su influencia ha sido más determinante en el ataque, algo que captó rápidamente el técnico Jorge Fossati, quien lo viene ubicando como segundo delantero (detrás de Alex Valera). Por ahora, la estrategia le ha resultado y el ‘Orejas’ apunta a seguir así para, no solo buscar ayudar a los ‘estudiantiles’ a conseguir el título nacional, sino también a seguir siendo considerado en la selección peruana.