El inaudito gol convalidado en Liga 1 Perú, pese a intervención del VAR, en Deportivo Garcilaso vs Atlético Grau

Santiago Giordana, anotó el empate de Deportivo Garcilaso contra Atlético Grau cuando habían dos pelotas en el campo | Liga 1 Max.

El sistema de videoarbitraje (VAR) se viene utilizando de forma habitual desde la primera fecha del Torneo Clausura 2023 en cada uno de los cotejos de los 19 equipos de la Liga 1, pero la herramienta tecnológica que debió aminorar la cantidad de acciones polémicas viene teniendo un efecto contrario y el último domingo 30 de julio ocurrió el más reciente de estos controvertidos episodios.

En el estadio Municipal de Bernal se desarrollaba la contienda entre Atlético Grau de Piura y Deportivo Garcilaso de Cusco por la sexta jornada. El compromiso venía transcurriendo con tranquilidad hasta el minuto 23 del primer tiempo. Los ‘albos’ se habían puesto adelante en el marcador con un autogol del zaguero colombiano Alex Rambal a los 19′ de la etapa inicial.

El ‘pedacito de cielo’ buscaba la igualdad y la encontraría de manera polémica cuatro minutos después. El guardameta Raúl Fernández mandó un pelotazo largo para evitar que su rival le arrebate el esférico, pero su compañero, el carrilero zurdo Elsar Rodas, no consiguió controlar la bola de manera óptima y se terminó perdiendo fuera del campo.

La visita ganó un saque de banda, el cual se dispuso a efectuar casi de inmediato. En simultáneo, dos futbolistas pusieron en marcha el juego con dos pelotas diferentes y en zonas distintas del campo. Uno fue el volante Jorge Bazán, quien jugó con el pivote David Dioses y el otro, unos metros más adelante, era el atacante Kevin Quevedo, que cedió para Santiago Giordana.

Al observar dicho acontecimiento, el propio Rodas y el central argentino Daniel Franco reclamaron que se detenga la acción ante caso omiso del árbitro Alejandro Villanueva. Esto fue aprovechado por Giordana, máximo artillero del certamen, para enganchar al defensa Eduardo Caballero y definir con un zurdazo ante la estirada de ‘Superman’ Fernández.

Esto no acabó aquí, pues el ‘hombre de negro’ fue notificado por la Sala VAR -liderada por su colega Sebastián Lozano- de la clara irregularidad en la acción, siendo invitado a observar la repetición en la cabina instalada en el terreno de juego. El juez se acercó a revisar el hecho y no reculó en su decisión. Se convalidó el tanto y el marcador no se movería más. Esto fue la conquista 18 de Giordana en la actual campaña y la igualdad final.

Se debió anular gol de Giordana, asegura asesor FIFA

El insólito gol cobrado a Santiago Giordana no solo fue noticia en Perú, sino que traspasó frontera. En ese sentido, el ex árbitro y hoy asesor FIFA de réferis, el argentino Miguel Scime, fue claro al aseverar que, de conformidad con el reglamento, se debió anular la jugada y reiniciar las acciones con un lateral.

“Árbitro Alejandro Villanueva y VAR Sebastián Lozano. A los fines de la regla 15 se debió anular el gol y reanudar el juego con un saque de banda para el equipo contrario”, escribió en su cuenta de Twitter.

Para el asesor de árbitros FIFA, Miguel Scime, gol de Santiago Giordana se debió anular. (Twitter)

Atlético Grau calificó de “inadmisible el error”

Mediante sus redes sociales institucionales, Atlético Grau emitió un pronunciamiento en el que condenó el yerro que no le permitió conseguir una victoria en el Torneo 2023 y anunció que presentará una queja formal ante la Comisión Nacional de Árbitros (Conar).

“El Club Atlético Grau expresa su profundo y enérgico malestar e indignación por el mal arbitraje sufrido durante el partido contra Deportivo Garcilaso el día de hoy. Es inadmisible que la terna arbitral y VAR encabezada por Alejandro Villanueva incurra en un error de tal magnitud que determinó el resultado del encuentro”, protestaron.

El ‘patrimonio de Piura’ informó que solicitará escuchar las grabaciones de voz de los colegiados implicados en el VAR. “A razón de esta polémica decisión arbitral, el club elevará una queja formal ante la Conar. Además, solicitaremos los audios de las conversaciones entre el árbitro principal y asistentes del VAR, todo esto en virtud del principio de transparencia y con objeto de esclarecer los hechos ocurridos”.