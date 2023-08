Edison Flores y Andy Polo, la entrañable dupla de Universitario, regresó con gol y asistencia en triunfo ante Carlos Mannucci

Edison Flores elogió a Andy Polo: "Hace un trabajo impresionante" | GOLPERU

Edison Flores celebró su primer gol con Universitario de Deportes después de su regreso, y llegó tras una asistencia de Andy Polo. El ‘Orejas’ puso el segundo gol de los ‘cremas’ luego de que el extremo le mandara un centro perfecto que cayó directo a sus pies, y permitió que remate en primera. El grito de festejo de ambos hizo que todos los hinchas hagan un ‘flashback’, pues esa anotación marcó el regreso de la dupla que hizo campeón a la ‘U’ en la Copa Libertadores Sub 20 en 2011.

Te puede interesar: Gol de Edison Flores con remate en primera para el 2-0 de Universitario ante Mannucci por Liga 1

Hay toda un historia atrás de este par, pues se conocieron en las divisiones menores del club ‘merengue’. José Guillermo Del Solar los promovió al primer equipo hace doce años, y le regalaron el título del torneo internacional. Fueron ganadores del Torneo Apertura en 2016, pero no lograron conseguir el campeonato nacional. Luego cada uno tomó diferentes rumbos, y ahora vuelven a coincidir esta temporada. Los fanáticos se ilusionan con esta sociedad que podría poner a Universitario en la final de la Liga 1, y así lograr dar la vuelta olímpica después de 10 años.

“Polo hace un trabajo impresionante, está jugando de carrilero y corre de banda a banda. Tenemos que aprovecharlo al máximo cuando saca un centro, y tratar que no sea en vano todo el trabajo que hace. Los rivales directos son todos, ahora toca un rival que está haciendo las cosas bien y debemos ir con la misma actitud trabajando al máximo durante la semana para hacerle daño en lo que podamos”, declaró Flores post partido contra Carlos A. Mannucci.

Te puede interesar: Germán Alemanno reveló ser artífice de trascendental cambio de juego de Edison Flores en Universitario hace 10 años

Además, el habilidoso atacante mostró su felicidad por volver a marcar con la camiseta de Universitario. Su última anotación fue en julio de 2016 cuando los ‘cremas’ golearon por 4-1 a Real Garcilaso por la fecha 8 del Torneo Clausura. Y dejó en claro que cada partido se siente mejor y sigue trabajando para estar al cien por ciento.

“Contento por mi primer gol en la Liga luego de volver. Contento por haber ganado. Ganamos pero uno se queda con ganas de más, debemos trabajar algunas cosas, hay errores y pulir nuestras virtudes para aprovechar al máximo los siguientes partidos. Me sentí bien, trabajando al máximo en cada entrenamiento para poder tener la oportunidad de jugar, se la hacemos muy difícil al profe ya que hay muchas variantes en ataque para el equipo y eso es importante”, aseguró.

Edison Flores y Andy Polo salieron campeones con Univeristario de Deportes en la Copa Libertadores Sub 20 en 2011.

Historia detrás de la camiseta

Cuando se confirmó el regreso de Edison Flores a Universitario de Deportes, uno de los que más celebró esa noticia fue Andy Polo. Ambos se reencontraron después de siete años, y su amistad volvió a escribir un capítulo más. El ‘Orejas’ dio a conocer la razón por la que escogió el número 19 de su camiseta. Todo se debe porque ‘Polito’ tiene el dorsal 24, y juntos forman el 1924, fecha de fundación del club ‘crema’. Un detalle que fue aplaudida por todos los hinchas de la ‘U’.

Te puede interesar: Programación de la Liga 1 Perú: día, hora y canal tv de la fecha 6 del Torneo Clausura

“El número 19 es por la dos primeras iniciales del año que se fundó la ‘U’. Es más, si ven la camiseta de Andy Polo es la 24″, dijo Flores durante su presentación oficial en junio.

Ambos no solo jugaron juntos en Ate, también lo hicieron en la selección peruana, tanto en menores (Sub 15, Sub 17 y Sub 20) como en la mayor. Incluso, fueron parte del equipo que llevó a la ‘blanquirroja’ a clasificar al Mundial Rusia 2018 después de 36 años. Y ahora son piezas claves en el esquema de Juan Reynoso, y su convocatoria es casi un hecho para el arranque de las Eliminatorias Sudamericanas frente Paraguay el próximo jueves 7 de setiembre en Asunción, y contra Brasil el martes 12 de setiembre en Lima.