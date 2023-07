‘Metiche’ se burla de Christian Domínguez por posible demanda después de acusarlo de infiel: “Acá lo espero”

'Metiche' responde a Christian Domínguez por amenazas de demanda | Panamericana

Kurt Villavicencio, el popular ‘Metiche’ hizo noticia la semana pasada luego de que hiciera una advertencia pública en su programa en la que pedía que ‘sigan’ a Christian Domínguez y afirmaba que le había sido infiel a su actual pareja Pamela Franco.

“Yo no entiendo por qué las cámaras no lo ampayan. Están yendo por los lugares equivocados, síganlo, yo no más les digo, porque este ya sacó los pies del plato hace rato. Su deseo es separarse de Pamela Franco porque está harto (...) Esa relación está tibia, tirando para fría”, comento el pasado martes.

Estas palabras habrían molestado a la pareja, quien hasta el momento se muestra muy sólida en su romance. Por esta razón, este lunes 31 de julio, Domínguez salió al frente en América Hoy y mencionó que pese a que trata de pasarlo por alto, ha decidido tomar cartas en el asunto.

“Yo me río, trato de vacilarme, pero de que me revienta, me recontra revienta, yo voy a tomar cartas en el asunto por más que se haya rectificado. Eso ha sido una noticia de martes y el día miércoles ya estaba rectificado todo. Eso no es así de simple”, comentó, dejando abierta la posibilidad de una demanda o una carta notaria.

“No es posible que alguien hable lo que le dé la gana y al día siguiente se rectifica y se acabó el asunto, no es así”, agregó bastante molesto.

Christian Domínguez furioso con afirmación de 'Metiche' y anuncia que procederá legalmente.

‘Metiche’ toma con ligereza las palabras de Domínguez

Luego de esta advertencia pública, Kurt Villavicencio habló en su programa y recalcó que él se había rectificado de sus palabras al día siguiente de sus primeras declaraciones. Incluso, comentó que está esperando el documento que le envíen para leerlo en vivo.

“Yo hice mi rectificación el día miércoles de la semana pasada, si el señor piensa tomar alguna acción legal estaré acá esperando para poder leer lo que el me mande me imagino que será una carta notarial o una demanda”, comentó.

Además, se burló diciendo que seguramente el cantante esperaba que él lo llame para decirle a su pareja que lo que decía no estaba comprobado. “Yo ya me rectifiqué, yo ya dije que no tengo ninguna prueba, que Christian Domínguez le haya sido infiel a Pamela Franco. Quiere que lo llame por teléfono de repente, Christian”, agregó el presentador.

Kurt Villavicencio no teme a carta notarial de Christian Domínguez. (Panamericana TV)

Por otro lado, cuestionó si es que la persona interesada en enviarle una carta notarial sería el propio cantante o su pareja, pues señaló que le sorprendió que ella estuviera en el programa ‘América Hoy’ para referirse a este tema.

“Es Christian el que me va a mandar la carta notarial o es Pamela Franco porque dicen que ella también ha estado esta mañana en el programa de Christian y ella dice que ya está harta que pongan en duda la fidelidad de su pareja y que Christian tiene que ir hasta las últimas consecuencias”, comentó el conductor de ‘Préndete’.

Finalmente, hizo un duro comentario en contra la de cumbiambera y mencionó que podría sentirse tan insegura de su relación que decidió pedirle que tome acciones legales de manera pública. Tras ello, remarcó que esperará el documento que pueda llegar al canal donde labora o a su casa.

“Yo me pregunto, tan insegura se siente Pamela Franco para irse a parar al programa de Christian que dicen que está totalmente molesta. Vamos a esperar a ver que es lo que me mandan”, finalizó al respecto.