Ventanilla: Madre desesperada busca a su hija, con problemas mentales, desaparecida desde hace nueve días

El pasado 21 de julio, la joven Sharol López, de 18 años, se escapó de su casa, ubicada en la urbanización Satélite, en el distrito de Ventanilla, en la región del Callao. Vestía polera ploma con negro, short de algodón hasta la rodilla de color celeste con flores blancas y zapatillas de tela celeste.

Así lo denunció a Infobae Perú, su madre, Aidde Zuleima Muñoz Arguello, quien desde aquel día no puede dormir pensando dónde estará pasando la noche su pequeña. Su mayor preocupación es que su hija no está tomando sus medicamentos. Sharol padece de personalidad limítrofe y tiene tendencia suicida.

“El vienes 21 de julio a las 5 de la tarde se fue... La puerta de mi casa estaba cerrada, pero en la parte superior que da a la calle hay una ventana, estaba tapada con maderas, pero ella las sacó con un martillo. Se subió en una silla y como es delgada se escapó por ahí“, contó la madre de Sharol a este medio.

Aidde Muñoz indicó que a su hija solo le bastó que ella se fuera de casa 20 minutos a repartir sus postres, con los que mantiene a su familia, para huir. Pero no se quedó con los brazos cruzados, fue hasta la Comisaría de Ventanilla para asentar la denuncia. También solicitó las cámaras de seguridad donde vio a su hija caminando por Plaza Vea y luego desaparece de la toma.

Además, ha pegado diversos avisos con la foto de su hija y su número de celular para que las personas de buen corazón le den información para llegar a dar con la ubicación de Sharol.

Recibe llamadas falsas

Lamentó que haya personas que la llaman para burlarse de la situación que padece, darle direcciones falsas y hasta para contarle que hablaron con ella. Solicita el apoyo de las autoridades para salvar la vida de su hija debido a que cada día sin tomar sus medicamentos podría ser peligroso para su integridad física y mental.

“Estoy desesperada porque ella toma medicamentos. La vida de mi hija está en peligro... Ella estuvo hospitalizada por nueve días porque se desvanecía y le daban convulsiones. Los médicos me dijeron que tiene retardo mental leve, rasgos de personalidad limítrofe y cambios de estado de ánimo. Necesito encontrar a mi hija. Sin medicamentos puede empeorar porque tiene tendencia suicida. Ella intentó suicidarse el 2018 cuando estaba en Venezuela, y acá (en Perú) intento suicidarse tres veces. En la casa guardo todo instrumento filoso. Por eso mi preocupación, ella tiene que tomar sus pastillas cuanto antes”, explicó Muñoz, quien ya no sabe a dónde acudir para que la apoyen.

Detalló que Sharol en muchas otras ocasiones ha intentado escapar de casa, por eso tiene las ventanas con fierro y la puerta bien cerrada. Recordó que hace un año huyó del centro de salud hasta donde llegaron debido a que tenían una cita con un profesional de la salud mental. Sin embargo, en esa oportunidad volvió al día siguiente. El tiempo máximo que ha desaparecido es cuatro días, en las otras ocasiones siempre la ha encontrado, pero esta vez van casi diez días, y su ausencia se hace más grande cada día.

“Ella me decía que le daba rabia porque la tengo encerrada, ‘quiero salir’, decía. Antes salía, pero no se podía controlarla. Ella quería andar deambulando por las calles. Sin embargo, Sharol debe estar con supervisión para cepillarse los dientes, bañarse, en realidad para todo. Además, se va a la calle sin sus pastillas... Eso me tiene angustiada, no sé dónde está... Camino por los parques donde transitaba, pero nada”, señaló preocupada.

Aidde Muñoz pide a todos aquellos que puedan tener información sobre el paradero de su hija la llamen al: 925-481-034. Remarcó que tiene una cicatriz en la cara que la identifica.