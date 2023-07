Universitario: Martín Pérez Guedes inició proceso de nacionalización y se refirió a la selección peruana

Martín Pérez Guedes inició sus trámites para naturalizarse peruano y no ocupar cupo de extranjero. (Liga 1)

El nivel mostrado por el volante argentino Martín Pérez Guedes en Universitario de Deportes desde su llegada al club es positivo, al tal punto que se convirtió en uno de los titulares indiscutibles del entrenador Jorge Fossati en lo que va de Liga 1 y en lo que fue su participación en la Copa Sudamericana 2023.

El centrocampista ‘gaucho’ llegó proveniente del subcampeón nacional, Melgar, y firmó por una temporada, hasta finales del presente 2023. No obstante, el deportista de 31 años no quiere perderse el centenario de la institución, que se cumplirá en agosto de 2024 y por ello tomó una importante decisión.

Con la finalidad de no seguir ocupando plaza de extranjero, el jugador comenzó los trámites para su nacionalización como peruano y poder disputar encuentros en competiciones locales sin restricción alguna. El ‘Sátiro’ ya cumple con los requisitos para convertirse en un ciudadano más de este país.

Esta es su tercera temporada consecutiva en el balompié incaico. En 2021 llegó a Universidad San Martín, proveniente de Gimnasia y Esgrima de Jujuy de su país. Tras una buena actuación con los ‘santos’, firmó por los arequipeños, con los que consiguió jugar la final del campeonato local y ser semifinalista de Copa Sudamericana. Para este 2023 fue el primer refuerzo anunciado por la ‘U’.

El canterano de Huracán de Tres Arroyos realizará un papeleo similar al que hizo el delantero Luis ‘Tito’ Urruti para naturalizarse. Al igual que su compañero, lleva tres temporadas en el Perú, tiempo suficiente para comenzar el proceso. Se convertiría en el tercer jugador con esta condición en el plantel, ya que además del atacante ‘charrúa’ está el mediocentro Horacio Calcaterra.

Pérez Guedes también fue consultado si estaría dispuesto a jugar por la ‘blanquirroja’ si es que el seleccionador nacional Juan Reynoso lo considera pertinente. “Jugar en la selección peruana por ahora no lo tengo en mi cabeza. No quiero pensar mucho en el futuro. Quiero ir paso a paso. Me marea eso. No quiero alejarme del objetivo”, mencionó en diálogo con Liga 1 Radio.

Durante la actual campaña, Pérez Guedes es el séptimo jugador con más minutos en Universitario con 2240 en total, quedando por detrás de los zagueros Matías Di Benedetto, Williams Riveros y Aldo Corzo, el arquero José Carvallo, el carrilero Andy Polo y el pivote Rodrigo Ureña. Lleva tres anotaciones, dos en el Torneo Apertura y uno por Clausura, en el primer certamen le marcó a Academia Cantolao y Sporting Cristal, mientras que en el segundo fue a Cienciano.

Desde su llegada al Perú, entre los tres equipos que militó, registra un total de 110 apariciones con 20 anotaciones y siete asistencias.

Martín Pérez Guedes tiene 29 partidos con Universitario en 2023. (Liga 1)

Martín Pérez Guedes ya piensa Carlos Mannucci

Universitario recibe a Carlos Mannucci este lunes 31 de julio en el estadio Monumental por la sexta jornada del Torneo Clausura 2023 y con una victoria alcanzarán a Sporting Cristal en la cima de la competición. Pérez Guedes palpita el duelo y no subestima a los dirigidos por el uruguayo Mario Viera.

“Siempre tratamos de enfocarnos en nuestro grupo, en nuestro plantel y estamos en vísperas del partido del lunes. Uno al jugar en casa se siente más fuerte, pero sabemos que Mannucci es un equipo duro, un rival que tiene un buen plantel, un buen entrenador y los partidos hay que jugarlos, tomarlos con la seriedad que lleva, porque va a ser un rival duro. Obviamente que enfrentarlos en el Monumental es mucho mejor para nosotros”, mencionó en conferencia de prensa.