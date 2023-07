María Ortegano, la venezolana que salió de Alianza Lima tras un dura lesión y ahora hace delivery: “Quiero volver al fútbol”

María Ortega dejó Alianza Lima a fines de 2022 y ahora se dedica a hacer servicios de delivery. (Foto: Alianza Lima Femenino)

A inicios de este 2023, el equipo femenino de Alianza Lima sorprendió a sus hinchas debido a los grandes cambios en su plantilla. Una de las salidas que más reacciones generó fue la de María Ortegano, volante venezolana que llegó a la institución ‘victoriana’ a inicios de 2020.

Te puede interesar: José Bellina en conferencia de Alianza Lima: salida de Guillermo Salas, renovación de Christian Cueva y perfil del nuevo entrenador

Pese a que llegó a fichar por otro equipo de la Liga Femenina, su tan esperado debut nunca se dio. Hace unas semanas, fue ella quien decidió pronunciarse al respecto a través de sus redes sociales, revelando que desde hace algún tiempo se encuentra trabajando como delivery.

“2022: lo estamos logrando, seré futbolista profesional. Todo acabó, no queda más. Seremos dos extraños. Yo te olvidaré”, se puede leer en el video que compartió en su cuenta personal de TikTok. A raíz de ello, Infobae Perú se comunicó con la futbolista de 24 años para conocer qué pasó en los últimos meses.

Te puede interesar: Martín Lasarte respondió por supuesto interés para dirigir Alianza Lima

- ¿Cómo se da tu llegada a Alianza Lima?

Mi llegada a Alianza Lima se da a principios de 2020, antes de la pandemia. Una compañera me contó que Alianza estaba haciendo pruebas para nuevos ingresos, ya que el torneo había habilitado la participación de extranjeras. Fui, me probé y gracias a Dios entré.

María Ortegano vistió la camiseta 'blanquiazul' por tres temporadas. (Foto: Alianza Lima Femenino)

- ¿Crees que el fútbol femenino en el Perú es poco valorado?

Te puede interesar: ‘Paco’ Bazán lanzó duro comentario sobre la salida de ‘Chicho’ Salas en Alianza Lima: “Lo cocinaron”

En base a mi experiencia, siento que Perú es de los países que más le ha costado desarrollarse en lo que es el fútbol femenino por la falta de apoyo, por situaciones que se dan en los clubes, por la Federación. Creo que tendría más para aportar, solamente que le hace falta mayor visibilidad y eso es lo que lo hace poco valorado.

- ¿Cuánto tiempo vestiste la camiseta blanquiazul?

Por tres años y, definitivamente, fue una de las mejores cosas que me pudo haber pasado, porque gracias a Alianza Lima pude cumplir el sueño de ser futbolista profesional y eso es siempre lo que cualquier deportista anhela.

- ¿Cuál fue el principal motivo de tu salida de Alianza Lima?

Mi salida de Alianza Lima se dio por motivos personales, temas que tenía por resolver yo misma. Todo parte de la lesión que tuve en la rodilla, porque no solo me afectó físicamente, sino también de manera emocional. Fue una situación bastante dura para mí.

María Ortegano luego de ser operada por una lesión en la rodilla. (Foto: Instagram)

- ¿Hubo algún problema con alguien o fue por un desacuerdo económico?

Nunca tuve ningún problema con la directiva del club. De hecho, mi salida se dio en los mejores términos. Nunca hubo ningún tipo de desacuerdo con el pago. La noticia me la hicieron saber de una manera bastante correcta. Uno de los motivos por los que decidieron no renovarme fue por acciones que tuve cuando estaba lesionada, más que nada por el tema emocional, caí en depresión.

- ¿Intentaste buscar otro equipo o sentiste que no era un trabajo rentable?

Gracias a Alianza, se me abrieron las puertas para volver a intentarlo con otros clubes. Mi idea era no volver a jugar fútbol profesionalmente, pero felizmente se me dio la oportunidad de volver a intentarlo y así fue llegué a Deportivo Municipal. Por temas que no quiero mencionar, el club decide terminar el contrato conmigo de la noche a la mañana. Antes de irme, me dijeron que mi rendimiento no había sido el esperado, entonces eso sumó a que me siga cayendo emocionalmente.

María Ortegano firmó por Deportivo Municipal a inicios de 2023. (Foto: Deportivo Municipal)

- ¿Como decidiste empezar a hacer delivery?

La salida de Deportivo Municipal generó que empiece a trabajar como delivery. Cuando yo firmo con Municipal tuve que dejar el trabajo en el que estaba porque los horarios no cuadraban, porque no solamente era entrenar en el club y ya, la idea también era sumar estímulos físicos en un gimnasio, más que nada porque venía de una lesión complicada. Siendo sincera, el sueldo como futbolista aquí en el Perú no rinde para poder hacer tantas cosas, entonces lo más rentable que conseguí fue trabajar haciendo envíos, porque así podía manejar más mis tiempos y a la vez, tener un ingreso mayor. Actualmente, trabajo en KFC y Pizza Hut como part-time y también de manera personal con aplicativos.

- ¿Piensas volver a ser futbolista profesional o crees que es una etapa ya cerrada en tu vida?

La verdad que sí me gustaría retomar las cosas con el tema del fútbol, ya que es un sueño para mí. Desde que tengo ocho años lo practico, lamentablemente la lesión que tuve del ligamento cruzado me cambió la vida en muchos aspectos e hizo que me diera cuenta de muchas cosas.

- ¿Que consejos le darías a una niña que quiere dedicarse al fútbol?

Un consejo que podría darle es que siempre persiga sus sueños, que la vida y los caminos siempre van a ser difíciles. A veces Dios nos pone muchas batallas y tenemos que aprender a superarlas de la mejor manera posible. En mi caso, nunca he contado con el apoyo de nadie, sé que todo lo que he logrado ha sido por mí misma y eso es una de las cosas más reconfortantes que uno puede sentir. Nunca dejen de intentarlo, sea en el lugar en el que estén.

- ¿Cuáles son tus objetivos a futuro?

Hoy en día, mis objetivos a futuro son restablecer muchas situaciones en mi vida y plantearme el tema de volver a las canchas lo antes posible. Sé que todo siempre es de a pocos, considerando que tengo que recuperar el físico perdido. Las ganas están, pero hay muchas situaciones adversas en la vida que hacen que las cosas se tornen difíciles.

- ¿Hay algún sueño que tengas por cumplir?

A mí me gustaría volver a vestir la camiseta ‘blanquiazul’ en algún momento, pero esta vez hacerlo de la mejor manera. Me quedó un sabor amargo de cuando tuve la lesión y no pude darle a la hinchada y al club mi 100%. Quiero volver a intentarlo, ya sea con Alianza o con otro club. Sería injusto de mi parte cerrarle las puertas al fútbol, cuando aún siento que tengo mucho por dar.

María Ortegano consiguió el bicampeonato con Alianza Lima. (Foto: Instagram)

- ¿Planeas quedarte en Perú?

Por el momento sí. Creo que aún tengo cosas por hacer en este país y no tengo planeado irme a otro, pero uno nunca sabe qué pueda pasar.