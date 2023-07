Dina Boluarte y unas Fiestas Patrias deslucidas: mensaje extenso y una Parada Militar con mucho show

Dina Boluarte se dirgió al Congreso durante más de tres horas y lideró un desfile cívico militar de más de cinco.

El 28 de julio 2023 no solo será recordado como el día en que una mujer dio el Mensaje a la Nación desde el Congreso, sino también por lo extenso que resultó la intervención de la mandataria. Además, las celebraciones de Fiestas Patrias se dieron al mismo tiempo que se registraban altos niveles de desaprobación para el Ejecutivo y el Congreso en medio de protestas que pedían adelanto de elecciones, entre otros reclamos ciudadanos.

Las actividades oficiales iniciaron con la participación de la presidenta, su gabinete y el Congreso de la misa y Te Deum. Sin embargo, la presencia de las autoridades se vio opacada por la homilía de monseñor Carlos Castillo. Este criticó la actitud de la clase política frente a la crisis política y social que atravesó su punto más crítico tras el golpe de Estado de Pedro Castillo y la llegada de Dina Boluarte al poder.

“En efecto, muy pocas veces hemos llegado al 28 de julio en una situación igual de incertidumbre, tensión y división política como la que hoy vivimos”, dijo para luego instar a la clase política a ponerse en el lugar de aquellos hombres que han perdido la vida durante las recientes manifestaciones y los que todavía se encuentran en búsqueda de justicia y reparación por las acciones de las autoridades y las fuerzas del orden.

Dura homilía del Arzobispo de Lima Carlos Castillo Mattasoglio hacia Dina Boluarte | Latina TV

“Como Iglesia no estamos para dar soluciones estratégicas o tácticas que corresponden al campo estrictamente político y económico. Pero no puede quedarse muda ante el relajamiento humano y ético de la Patria. No puede dejar de llamar a todos a la unidad para un programa mínimo común y efectivo que prevea afrontar, con el concurso de todos, los sectores sociales y políticos”, agregó monseñor Carlos Castillo.

Largo mensaje

Además de su extensión, el Mensaje a la Nación de Dina Boluarte fue criticado por no mencionar algunos temas cruciales. A pesar de ser la primera presidenta en asumir el cargo, no hizo mención alguna a la lucha por los derechos de las mujeres ni a la violencia de género que este año, al igual que otros, presenta cifras alarmantes. Asimismo, no abordó la problemática a la que se enfrenta la SUNEDU.

Durante su discurso, la jefa de Estado pidió perdón a nombre del Estado, “a los deudos de todos los fallecidos, civiles, policías y militares y también a los heridos”. “Mantengo mi compromiso, junto a los funcionarios y autoridades, de allanarme totalmente y cooperar con el trabajo que, conforme a ley, está realizando el Ministerio Público. No habrá impunidad para nadie en este caso”, agregó la mandataria para no volver a abordar el tema en las otras 71 páginas de su intervención.

Similitud entre mensajes de Sebastián Piñera (2018) y Dina Boluarte (2023). (Twitter: Alonso Ramos)

Al día siguiente, en el Desfile Cívico Militar, Dina Boluarte se topó con aplausos e insultos. Parte de la población aplaudía su presencia y otra pedía su renuncia. Al igual que el 28 de julio, se registró intentos de la Policía Nacional del Perú por impedir el desarrollo de protestas en contra de la jefa de Estado. Además, miembros de la prensa denunciaron abusos por parte de las fuerzas del orden durante la cobertura.

Dina Boluarte ha sido criticada por su desempeño en las actividades por Fiestas Patrias: optó por no responder a la prensa a su llegada y salida de la Catedral, omitió temas importantes durante su extenso discurso y lideró uno de los desfiles cívico militar más extensos de los que se tienen registro.