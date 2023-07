Cuándo juegan Inter Miami vs Orlando City: Lionel Messi enfrenta a los peruanos Pedro Gallese y Wilder Cartagena por Leagues Cup

Pedro Gallese y Wilder Cartagena serán los segundos peruanos en enfrentarse al Inter de Miami de Lionel Messi, el primero fue Luis Abram.

Los peruanos Pedro Gallese y Wilder Cartagena enfrentarán al argentino Lionel Messi en Estados Unidos. Esto ocurrirá cuando el Orlando City visite al Inter de Miami por los dieciseisavos de final de la Leagues Cup, encuentro que se disputará el próximo miércoles 2 de agosto en el DRV PNK Stadium.

El equipo de la ‘Pulga’ es el gran favorito a quedarse con la victoria, pues vienen de golear 4-0 al Atlanta United de Luis Abram y derrotar 2-1 al Cruz Azul. El exjugador de Barcelona ha tenido una actuación estelar en sus primeras presentaciones: contra los mexicanos ingresó y convirtió un golazo de tiro libre para decretar la victoria en los últimos minutos, mientras que en la segunda fecha arrancó de titular, convirtiendo dos tantos y brindando una asistencia. Además del nacido en Rosario, el elenco rosado cuenta con figuras estelares como Jordi Alba y Sergio Busquets.

Por su parte, el cuadro de Florida se clasificó a esta instancia tras vencer 3-2 al Santos Laguna de Pedro Aquino, con golazo de Cartagena en el último minuto, y finalizó en el primer lugar del Grupo Sur 2 con cinco puntos. Recordemos que, en la fecha inaugural igualó 1-1 con Houston Dynamo, pero se llevó dos puntos por ganar 5-4 en los penales. Los dos jugadores nacionales fueron titulares en los dos encuentros y esperan mantenerse en el once.

El volante Wilder Cartagena le dio el triunfo a su equipo frente al cuadro que pertenece Pedro Aquino. (Video: Major League Soccer)

Dónde ver Inter de Miami vs Orlando City

Al igual que todos los partidos de la Leagues Cup, el partido entre Inter de Miami y Orlando City será transmitido exclusivamente por Apple TV. Quienes deseen utilizar este servicio de streaming en el Perú deben pagar una suscripción de S/. 24.90 soles mensuales u optar por el plan anual que bordea los S/. 99.90 soles. Cabe señalar que, la plataforma ofrece una promoción de siete días de prueba gratis para los nuevos usuarios.

Inter de Miami anunció su partido vs Orlando City, aunque no confirmaron la hora (Inter de Miami).

¿Qué peruanos disputan la Leagues Cup?

La Leagues Cup 2023 tiene gran presencia de futbolistas peruanos, pues son nueve los compatriotas que luchan por conseguir el título. Además de los mencionados Pedro Gallese y Wilder Cartagena del Orlando City, quienes aseguraron su pase a los dieciseisavos de final son el delantero Santiago Ormeño con el FC Juarez y el volante Daniel Crisostomo en Los Ángeles FC. Precisamente ambos equipos se enfrentarán este miércoles 2 de agosto, por lo que está asegurada la presencia nacional en los octavos de final.

Por el contrario, quienes ya quedaron eliminados son el Santos Laguna de Pedro Aquino y el Atlanta United de Luis Abram. Los que aún luchan por un lugar en la siguiente etapa son el Atlas de Anderson Santamaría, que marcha primero en el Grupo Este 3, el Seattle Sounders de Raúl Ruidiaz que se ubica tercero en el Grupo Oeste 2 y el San José Earthquakes de Miguel Trauco, último del Grupo Oeste 1.

Luis Abram sufrió a Lionel Messi en la goleada 4-0 del Inter de Miami sobre el Atlanta United (Jasen Vinlove-USA TODAY Sports).

Inter de Miami se sigue reforzando

Inter de Miami busca armar un equipo competitivo que esté a la altura de Lionel Messi. Por este motivo, ficharon a dos de los que fueron sus grandes socios en Barcelona como Sergio Busquets y Jordi Alba, los cuales en sus primeras presentaciones demostraron seguir en plenitud física y con la calidad intacta.

No obstante, no son los únicos refuerzos por los que irá el cuadro propiedad de David Beckham, el cual ya se aseguró dos joyas del fútbol sudamericano. La primera fue el volante Diego Gómez, quien venía de ser figura con Libertad de Paraguay en Copa Libertadores y ser seleccionado Sub 20 ‘guaraní'. El otro es el delantero argentino Facundo Farías, que viene de destacar varias temporadas en Colón de Santa Fe e incluso ocasionó que River Plate y Boca Juniors pugnen por ficharlo.

El cromo que le falta al cuadro rosado para terminar de armar su gran equipo es Luis Suárez, que se acaba de desligar del Gremio y espera reencontrarse con el astro argentino.