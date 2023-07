Andrés Hurtado insultó a su productor: esta vez por estar serio en el circo

El conductor Andrés Hurtado una vez más insultó a su productor José Malpartida. En la edición del 29 de julio de ‘Sábado con Andrés’, el comediante decidió llevar al realizador al circo, con el fin de que se divierta. Al ver que esto no ocurrió y se mantenía serio, el animador perdió la paciencia y lo llamó “imbécil”.

Pese a que le explicaba y pedía que mire el show, José Malpartida mantenía su seriedad. “¡Mira eso! Te traigo al circo, al menos para que te emociones por lo menos. Mira qué belleza. No se emociona con nada este imb...”, dijo Andrés Hurtado.

El último sábado, el programa presentó una serie de circos por Fiestas Patrias, indicando que eran una gran alternativa para acudir con sus familias. Aunque Andrés Hurtado se mostraba maravillado con los trapecistas, no tuvo la misma respuesta de José Malpartida.

Andrés Hurtado llevó a su productor al circo y terminó insultándolo.

Andrés Hurtado dejó ver su fastidio por su productor, hecho que ya es repetitivo. En otra ocasión se molestó por no escribir bien una palabra y “hacerlo quedar mal” ante sus invitados. Muy indignado lo despidió en vivo.

Esta acción logró la furia de los usuarios de las redes sociales, quienes le pidieron a los ejecutivos de Panamericana que le baje el dedo al programa. El revuelo en Twitter fue tal y las viralizaciones del video del despido en TikTok en aumento que conductores de programas de México se pronunciaron.

Incluso, se peleó con uno de ellos a través de un enlace. No conforme con ello, lo invitaron al espacio y confrontaron nuevamente. En todo momento, Andrés Hurtado se mantuvo en personaje, indignando y sorprendiendo a los presentadores.

En el espacio de Magaly Medina, Andrés Hurtado puso paños fríos y explicó que lo que muestra en televisión es solo un personaje. Asimismo, señaló que su productor José Malpartida es su gran amigo, por lo que él también se presta para este tipo de situaciones.

El conductor terminó la conversación agradeciendo a los programas mexicanos por haberlo tratado bien, y les pidió que entiendan que así se porta siempre en televisión.

“Siempre he jugado, siempre me he dado ínfulas”, indicó Andrés Hurtado, señalando que todo el parte del show. “Las respuestas estúpidas me venden el show. (...) He hecho honestamente 11 entrevistas internacionales. Tengo en España 4 programas, en Univisión 3 programas. He hecho dos programas en Mesa Caliente”, contó el comediante, quien no dejaba de enumerar los espacios a los que había declarado a raíz de despedir en vivo a su productor.

Magaly Medina se conectó con Andrés Hurtado para hablar de su paso por Telemundo | Magaly TV La Firme

Pide disculpas y da explicación a medios internacionales

En el mes de junio, Andrés Hurtado usó su programa para dirigirse a los medios internacionales. El conductor se disculpó y tuvo cálidas palabras para su productor.

“Quiero decirles a todos los medios de comunicación del mundo... Agradecerle a Telemundo, a los programas en los que estuvo. Quiero pedirles a todos disculpas si realmente me he excedido en cualquier tema”, expresó Andrés Hurtado, señalando que despedir a la gente siempre ha sido parte de su show.

“A todas las señitos les decía ‘lárguense’. Toda la vida he tenido esencia para eso. Siempre he jugado a botarlos. Nunca hice daño a nadie, ni a mi productor, ni a nadie”, recalcó.

Asimismo, recalcó que considera a su productor mucho, por ser la persona con quien trabaja y ser un gran amigo para él.

“José es una persona de poco hablar, pero nos reímos las 24 horas del día. Es uno de los tipos que vive todos los días de su vida. Nosotros oramos a diario. Siempre estamos juntamos y tengo licencias para decirle su vida. Cuantas veces nos hemos peleado, pero si te ofendí, te pido perdón”, sentenció.