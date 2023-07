Alianza Lima respondió oferta de Gremio por Bryan Reyna

Alianza Lima recibió una propuesta formal de Gremio por Bryan Reyna. (Liga 1)

El interés de Gremio de Porto Alegre por Bryan Reyna es latente y el equipo brasileño realizó una oferta de 1.4 millones de dólares por el delantero de Alianza Lima y la selección peruana. Horas desués de confirmada la proposición inicial, el elenco ‘blanquiazul’ tomó una decisión con respecto a la misma.

La respuesta del bicampeón de la Liga 1 a la oferta del ‘tricolor’ por el ex Acadamia Cantolao fue una negativa, así lo informó en sus redes sociales el periodista argentino especializado en transferencias César Luis Merlo. “Alianza Lima rechazó la oferta de Gremio por Bryan Reyna. El club no tiene intenciones de desprenderse de él por razones deportivas”, escribió el hombre de prensa.

Horas antes, el propio comunicador ‘gaucho’ había informado que el conjunto de La Victoria recibió la millonaria oferta del equipo del artillero ‘charrúa’ Luis Suárez, pero que Alianza Lima aún no daba un respuesta al respecto. Además indicó que esta no fue la única propuesta que la administración ‘íntima’ tenía en carpeta, sino que se contaba con otra proveniente desde el fútbol turco, pero no especifició a cuál de todos los clubes de primera división se refería. Lo que sí comentó es que dicho monto se encontraba alejado de lo acercado por Gremio.

Se desconoce si la institución ‘carioca’ volverá a presentar una nueva oferta o no, pero lo cierto es que tiene poco tiempo para concretar el fichaje deseado, pues el libro de pases en Brasil se cierra en pocos días y no podría contar con el atacante en el Brasileirao.

César Luis Merlo confirmó que Alianza Lima rechazó oferta de Gremio por Bryan Reyna. (Twitter)

