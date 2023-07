Aldo Miyashiro recuerda ampay con Fiorella Retiz y aclara que nunca quiso demandar a Magaly Medina: “Fue mi responsabilidad”

Aldo Miyashiro fue entrevistado por su amigo y conductor Beto Ortiz, en la edición limitada de ‘Beto a Saber’. En esta conversación, el periodista le preguntó sobre el ampay que protagonizó con su exreportera Fiorella Retiz, en el 2022. Sin ningún problema, el actor respondió haciendo una serie de aclaraciones.

En primer lugar, el actor señaló que no le atribuye ninguna culpa a Magaly Medina, pues es consciente que él es el único responsable de lo que sucedió.

“La culpa es mía. A mí nadie me obligó a hacer lo que hice. Teniendo 47 años, que es la edad que tengo, debo aprender a asumir mi responsabilidad. Que el programa no me guste, que no me guste cómo se trata la información, ese es otro rollo. La pena, el dolor, la tristeza que sentí en ese momento, el año pasado fue el peor año de mi vida, evidentemente. Entre lo de mi mamá, más esto, se me juntó todo”, señaló Aldo Miyashiro.

El popular ‘chino’ indicó que lo que más le dolió es que con sus actos haya hecho daño a su familia. “La tristeza era por haber afectado a la gente que yo quiero. Lo demás, puede parecer que estoy mintiendo o soberbio, no me interesa. La opinión, con todo respeto, de la gente que habla en los programas, no me interesa. Nunca he vivido de eso. Yo he mantenido un perfil muy bajo, no salgo a hablar de mi vida”, señaló.

Aldo Miyashiro contó que a raíz de este ampay tuvo que cambiar su vida. Aunque sabe que es responsable de ello, señaló que no le parece justo, pues no ha cometido ningún acto delictivo.

“No cometí ningún delito. Yo no le he pegado a alguien, no le he robado a alguien. En todo caso, me he afectado a mí mismo y a mi entorno familiar. Lo único que me quedó en la cabeza es tengo que reparar esto. Los de afuera para mí siempre son de palo, yo sé cómo manejo mi vida, por ese lado no me preocupaba. Me preocupaba cómo hago que mis hijos se sientan mejor, cómo hago para pedirle disculpas a Erika, ese era mi tema”, dijo.

Aldo Miyashiro indicó que él es único culpable del ampay que protagonizó con Fiorella Retiz. Beto a Saber.

Nunca pensó demandar a Magaly Medina

Aldo Miyashiro señaló que nunca pasó por su cabeza demandar a la conductora de TV Magaly Medina, pues nadie le obligó a serle infiel a su esposa Érika Villalobos.

“Me llamaron abogados para demandar”, indicó Aldo Miyashiro. Por su parte, Beto Ortiz le señaló que en contra ocasión sí lo hubiera hecho. De inmediato, el actor remarcó: “No, no. En este caso no, repito, no estoy de acuerdo con que te puedan grabar, pero sé que fue mi responsabilidad y ya está”, dijo.

Aldo Miyashiro está aún casado con Érika Villalobos, con quien tiene dos hijos. Desde que su relación terminó a causa del ampay, la pareja no ha dado detalles de su situación sentimental. En alguna oportunidad, los actores señalaron que seguirán viéndolos juntos porque tienen una familia que cuidar.