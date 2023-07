Milett Figueroa se pronuncia por desatinada frase de Adolfo Aguilar sobre su físico

Milett Figueroa asegura que Adolfo Aguilar solo estaba bromeando.

Milett Figueroa fue consultada sobre la desafortunada frase que soltó Adolfo Aguilar en medio de una conferencia de prensa. El conductor de televisión se refirió a su físico de manera inesperada.

Te puede interesar: Adolfo Aguilar enfureció a fans de Milett Figueroa por desatinado comentario sobre su apariencia

“Miren, pobrecita, toda desarreglada”, afirmó Adolfo, causando la sorpresa de muchos. “Tan linda, tan bella”, acotó rápidamente. Sin decir nada, Milett Figueroa se acercó y no perdió su sonrisa.

La modelo y actriz fue consultada sobre esta expresión de Adolfo Aguilar. Lejos de mostrarse fastidiada, Figueroa señaló que solo fue parte de una broma que suelen hacerse como amigos.

Te puede interesar: Martín Salwe, el locutor y polémica figura que bailará con Milett Figueroa en ‘Bailando 2023′

“Bueno, él siempre bromea con esas cosas, me dice, ‘hoy viniste muy fea’, y me mato de risa porque es super sarcástico, es su manera de piropearme, entonces, acepto y abrazo esos piropos. Yo también le digo, ‘te me vas, has venido muy guapo’, y nos matamos de risa”, explicó.

Milett Figueroa tuvo palabras de afecto hacia el productor de cine, con quien trabajó recientemente en ‘La peor de mis bodas 3′. “Es la primera vez que trabajo con él y es un sol. Y ahora que lo he visto aquí, pienso, Adolfo es tan versátil que él puede hacer de actor, director, conductor y creo que de eso también se aprende mucho. Sin duda, Adolfo inspira y motiva”, señaló la peruana.

Te puede interesar: Milett Figueroa ya es anunciada en Argentina como participante de ‘Bailando 2023′, de Marcelo Tinelli

Además, fue consultada sobre la propuesta que tiene en Argentina. Milett Figueroa es voceada como la nueva participante de ‘Bailando 2023′, programa de Marcelo Tinelli.

“Yo estoy donde haya proyectos de baile, de ficción, proyectos televisivos, si debo dejar el país, pues es lo que toca”, dijo la actriz, evitando dar mayores detalles del programa que la llevaría a bailar con el argentino Martín Salwe.

Milett Figueroa brindó estas declaraciones después de participar en ‘¿Cuál es el verdadero?’, espacio de Adolfo Aguilar.

La reacción en redes

Las palabras de Adolfo Aguilar se hicieron viral en Tiktok. Son muchos los que no saben del supuesto trato entre Milett Figueroa y Adolfo Aguilar, es por ello que no dudaron en salir a defenderla e indicar que fue una falta de respeto de parte del animador.

“¿Por qué decir eso en público?”, “Adolfo, siempre tan desatinado”, “¿Desarreglada? Bien regia es”, “Qué comentario tan desatinado”, “Milett está hermosa, ya quisiera verme así desarreglada”, “Qué falta de tino para decir eso”, expresaron los internautas, quienes sacudieron las redes compartiendo el video de dicho momento.

Esta situación ocurrió durante la conferencia de prensa de ‘La peor de mis bodas 3′, película que Adolfo Aguilar. Él fue el encargado de nombrar a cada miembro del elenco conformada por Gabriel Soto, Maricarmen Marín, Laura Zapata, Ismael La Rosa, Carlos Casella, Milett Figueroa, Francisco Cabrera, entre otros.

Fue justamente la presentación de la modelo y actriz que sorprendió a los usuarios.