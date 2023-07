Dónde pasan las Fiestas Patrias Magaly Medina, María Pía Copello y otros famosos peruanos

Artistas peruanos que se fueron de viaje por Fiestas Patrias.

Varios famosos de la farándula peruana vienen disfrutando el feriado largo de Fiestas Patrias. Ellos no han dudado en mostrar a través de sus redes sociales que se encuentran fuera de Lima.

Te puede interesar: Magaly Medina disfruta el feriado largo de Fiestas Patrias: viajó a Máncora y lució atrevido bikini

Algunos han decidido viajar al interior del país para fomentar el turismo nacional, mientras que otros decidieron irse al extranjero para disfrutar de la tranquilidad que les ofrece estar en un ambiente en el que no son conocidos.

Magaly Medina se fue a Máncora

Acompañada de su esposo Alfredo Zambrano, Magaly Medina se subió a un avión y se fue al norte del Perú. En esta ocasión, la popular ‘Urraca’ desea estar en las playas de nuestro país. En sus historias de Instagram, la periodista ha mostrado las actividades que se encuentra realizando.

Magaly Medina se fue de viaje con su esposo.

María Pía Copello viajó con su familia

La conductora de ‘Mande quien mande’ también viajó al interior del país, pero lo hizo acompañada de su esposo e hijos. Ella se fue a la selva central, específicamente a Pozuzo. En este lugar, la exanimadora infantil disfrutó de la comida y también algunas bebidas típicas.

María Pía Copello junto a su familia.

Melissa Paredes de vacaciones con Anthony Aranda

Hace algunas semanas, Anthony Aranda anunció que se iría de viaje con Melissa Paredes. El bailarín señaló que este sería el regalo de cumpleaños de la exmodelo, por lo que la llevaría a Cancún.

Te puede interesar: Verónica Linares recordó sus primeras Fiestas Patrias como periodista y su rol en 28 de julio: “No lo veo como un sacrificio”

En las últimas publicaciones que ella ha realizado, efectivamente, se encuentra en México, disfrutando de las playas caribeñas. Además, ella no se encuentra sola, a este viaje también llegó su hija.

Melissa Paredes y Anthony Aranda se encuentran en Cancún.

Ale Fuller vuelve a Miami

Ale Fuller es otra de las artistas que ha tomado la decisión de dejar el Perú para irse al extranjero. Ella publicó en sus historias de Instagram que iba a viajar de imprevisto, aunque no reveló su lugar de destino en dicha publicación, horas más tarde dio a conocer que se fue a la ciudad de Miami.

Te puede interesar: René Gastelumendi explicó por qué preferiría estar en casa antes que trabajar en Fiestas Patrias y cuál fue la anécdota que lo marcó

Como se recuerda, la modelo se encuentra participando en ‘El Gran Chef Famosos’, sin embargo, este reality de cocina tiene capítulo que se graban con al menos diez días de anticipación, por lo que tiene tiempo para realizar un viaje, más si es durante un feriado largo.

Ale Fuller disfruta de las playas de Miami.

Alejandra Baigorria y Said Palao se van juntos

Alejandra Baigorria y Said Palao prepararon un viaje especial. Ellos no fueron solos en esta ocasión, sino que fueron acompañados por la hija del integrante de ‘Esto es Guerra’. De acuerdo a las publicaciones de la rubia, la pequeña no sabía a qué lugar iban a ir.

Para sorpresa de la niña, ellos terminaron en Argentina, pero no en la capital de Buenos Aires, sino en la ciudad de Bariloche, que se encuentra ubicado en la Patagonia. Al parecer ellos tienen la intención de conocer algunos glaciares, ya que se encuentran cerca a la región artica.

Alejandra Biagorria se fue a Argentina con Said Palao.

Ethel Pozo viajó a Argentina

Al igual que Alejandra Baigorria, la conductora de ‘América Hoy’ se fue a la región más al sur de Argentina. Ella llegó acompañada de su esposo e hija. Según se puede observar en sus historias de Instagram, ellos se encuentran en el hielo, incluso se muestra esquiando.

Pese al frío del lugar, Ethel Pozo no desaprovecha la ocasión para tener un romántico momento con Julián Alexander, y es que ellos no solo han viajado para disfrutar de las actividades que les ofrece este lugar, sino también para tener una cena y relajarse al máximo.

Ethel Pozo con su familia en Argentina.

Gigi Mitre se fue a la playa

Aprovechando el feriado largo de Fiestas Patrias, la conductora de ‘Amor y Fuego’, Gigi Mitre, también se da unas pequeñas vacaciones. Ella decidió ir a la playa, aunque no ha revelado si es que se encuentra en el norte del Perú o el extranjero.