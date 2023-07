Carlos Zambrano explotó por críticas luego de ser visto en concierto previo al Alianza Lima vs César Vallejo por Liga 1

Carlos Zambrano fue captado en un concierto previo al partido ante César Vallejo. (Foto: Composición Infobae)

Alianza Lima necesita sumar de a tres ante César Vallejo para poder escalar en la tabla de posiciones y así acercarse a su objetivo principal: consagrarse ganador del Torneo Clausura y por consiguiente, campeón nacional. Tras la accidentada salida del técnico Guillermo Salas, la institución tomó la decisión de que Nixon Perea, entrenador de la reserva, quede a cargo del primer equipo de manera interina. Sin embargo, el colombiano tendrá que lidiar con situaciones extradeportivas durante su estadía en el cargo.

Uno de los hechos que ha generado gran molestia en la hinchada ‘blanquiazul’ es la presencia de Carlos Zambrano en el concierto de la agrupación argentina Ke Personajes el pasado jueves 27 de julio en las instalaciones del estadio Arena Costa Verde. Todo esto en medio de la crisis futbolística que viene atravesando el ‘equipo del pueblo’ por los malos resultados.

Tras ello, el zaguero recibió un sinfín de críticas, motivo por el cual, no dudó en pronunciarse de manera contundente a través de sus redes sociales. “Disfrutando con la familia. Están grandes estos personajes. Gente, preocúpense por sus vidas y no j...”, se puede leer en su cuenta personal de Instagram.

Cabe resaltar que, los comentarios hacia el ‘Kaiser’ se produjeron días antes del importante duelo entre Alianza Lima y César Vallejo en la ciudad de Trujillo. Algunos hinchas consideraron que el jugador ‘íntimo’ debió estar descansando para poder llegar en las mejores condiciones al choque ante los ‘poetas’.

La situación que vive el club ‘victoriano’ es cada vez más compleja, ya que después de ser eliminado de la Copa Libertadores, no consiguió los resultados esperados en la Liga 1. Incluso, ya acumula tres partidos consecutivos sin poder conseguir una victoria.

San Lorenzo desistió de fichar a Carlos Zambrano

Hasta hace algunos días, San Lorenzo tenía en sus planes fichar a Carlos Zambrano tras las complicaciones que surgieron con Jonathan Galván de Racing Club, quien volverá a Argentinos Juniors, su club de origen, por la lesión sufrida por uno de los centrales del ‘semillero’. Sin embargo, una razón impidió que la escuadra argentina pueda hacerse de los servicios del defensor nacional y la negociación pueda concretarse de manera exitosa.

“Carlos Zambrano es un nombre más que tenemos en carpeta desde hace tiempo. Es una posibilidad, aunque difícil igual, la verdad es que es muy difícil, pero es un jugador que gusta a todos”, expresó el exfutbolista Matías Caruzzo, mánager del ‘ciclón’.

Según dio a conocer Leandro Alves, periodista de ESPN, el interés por contar con el ‘León’ fue del técnico Rubén Darío Insúa. Además, explicó que finalmente la opción terminó cayéndose debido al alto salario del futbolista.

“Zambrano le gustaba, pero cuando le preguntaron a Alianza Lima cuánto es que ganaba salieron corriendo desde San Lorenzo y por eso no se avanzó en esa negociación. Yo creo que en los próximos días algo puede aparecer. Si me preguntas el nombre a esta hora, no lo tiene nadie”, reveló durante el programa deportivo ‘Fútbol 10′.

Los números de Carlos Zambrano en Alianza Lima

Carlos Zambrano llegó a Alianza Lima procedente de Boca Juniors a inicios de 2023. En esta temporada, el también defensor de la selección peruana, ha disputado un total de 1407 minutos en 16 encuentros oficiales por Liga 1 y Copa Libertadores, en los que ha podido anotar en dos ocasiones.

El futbolista de 34 años tiene contrato por dos años con la institución ‘grone’, es decir, hasta fines de 2024. No obstante, el vínculo podría ampliarse a tres años (renovación automática) si se cumplen los objetivos trazados en el acuerdo.