Ana Gervasi viajará a Chile para recibir la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico

Dina Boluarte anuncia liderazgo de la Alianza del Pacífico.

La ministra de Relaciones Exteriores, Ana Gervasi, asistirá a Chile para recibir la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico. Según la Resolución Suprema n.º 107-2023-PCM, publicada hoy en el diario oficial El Peruano, será la representante del Gobierno de Dina Boluarte en esta ceremonia de transferencia entre el 1 y 2 de agosto.

Precisamente, la presidenta de la República dedicó unas palabras a este tema durante el largo mensaje a la Nación que ofreció ayer ante el Congreso de la República. En un primer término, agradeció a su homólogo chileno Gabriel Boric por haber ayudado a acabar con este entrampamiento que había dentro del bloque comercial en los últimos seis meses.

“El Perú recibirá la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico este 1 de agosto. Ello gracias a la impecable labor de nuestra Cancillería y a la intervención del presidente Gabriel Boric, a quien agradezco su apoyo, y saludo cordialmente”, anotó. Seguidamente, prometió convertir este grupo, integrado por México, Chile y Colombia, “en un actor determinante en el escenario internacional”.

“Ahora tendremos la oportunidad de relanzar y convertir a la Alianza del Pacífico en un actor determinante en el escenario internacional, bajo el espíritu de unidad que inspiró a nuestros países en el momento de su creación, para alcanzar, sobre todo, resultados concretos que mejoren las condiciones de vida de nuestras poblaciones”, refirió Boluarte Zegarra.

Canciller Ana Gervasi asistirá a Chile para recibir la presidencia de la Alianza del Pacífico.

“Dijimos que el Perú no renunciará a mantener viva la Alianza del Pacífico y a ejercer su Presidencia, como le corresponde de acuerdo a los estatutos del bloque y al derecho internacional. Dijimos también que este es un proceso de integración que no debe estar sujeto a intereses políticos ni ideológicos”, destacó.

Al respecto, anunció que “ha decidido incorporar un décimo eje sobre política exterior a la Política General del Gobierno, a propuesta del Ministerio de Relaciones Exteriores”.

Conflicto acabado

De esta manera se pone final al entrampamiento que había en el bloque comercial de los últimos seis meses. Inicialmente, en diciembre del 2022, el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO) iba a cederle la posta en la Alianza del Pacífico a su entonces homólogo Pedro Castillo. Pero el autogolpe de Estado del expresidente frustró todo el proceso.

A pesar de que Dina Boluarte asumió de manera constitucional, para AMLO no resultó así. El líder de Morena tuvo reiterados ataques contra la mandataria peruana. Incluso, enfatizó que jamás le daría la presidencia pro temporé de la Alianza del Pacífico y, para acabar con el asunto, mencionó que se lo daría a Chile.

“Yo se la puedo entregar a Chile sin ningún problema. A Gustavo Petro de Colombia no porque a él también lo declararon no grato, entonces pues se la entrego a los chilenos, pero no se la voy a entregar a la señora que está usurpando la presidencia”, dijo el 26 de mayo pasado. Y ocurrió así.

A través de un comunicado se informó que el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Alberto van Klaveren; la embajadora de México en Chile, Alicia Bárcena; el encargado de negocios a.i. del Perú en Chile, Renzo Villa Prado; y el encargado de negocios a.i. de Colombia en Chile, René Correa Rodríguez, acordaron el traspaso.

“En esta significativa cita, las autoridades de Chile, Colombia, México y Perú reafirmaron su compromiso con la Alianza del Pacífico como un mecanismo de articulación política, integración económica y comercial, de cooperación y proyección al mundo, que busca avanzar progresivamente hacia la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas, con miras a impulsar el crecimiento y la competitividad de las economías, en beneficio de sus habitantes”, se lee en el pronunciamiento.